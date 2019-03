El director del Instituto América y la presidenta de la Asociación de padres de familia del centro educativo se enfrentan por el uso de fondos. Se advierte que el caso será llevado ante la administración de justicia.

“Sobre el tema que la señora habla de que somos inconsultos, falta de respeto. Atrevida. La inconsulta es ella”, expresó el director del colegio.

Así reaccionó Luis Peralta, director del Instituto América, a los señalamientos de la presidenta de la asociación de padres de familia de este plantel, quien pide explicación sobre el uso de fondos, incluso de los pagados por los padres.

“Que descaro de preguntarse que después de esa inversión, no sabía por qué no estaba funcionando el lector. Lo que pasa es que venía con un sueñito. Aquí el profesor Luis Peralta es el director, aunque le duela escucharlo. Soy la autoridad, soy el jefe inmediato, soy el que toma las mejores decisiones para este colegio. Quiero decirle que los fondos que están en el depósito de la orden no es de ningún padre de familia, es de la institución", expresó Peralta.

"Tienen el carné más caro de la república, de $5.25. La máquina fue comprada con los dineros del FECE. A esta escuela se le da 40 dólares por cada estudiante, estamos hablando de 2 mil 773 estudiantes. Eso es mucho dinero. ¿Por qué razón este colegio se encuentra en estas condiciones? Además, él puede pedir cada vez que lo necesite una partida de 30 mil dólares", señaló Janina Ferrera, de la asociación de padrea de familia del plantel.

La presidenta de la asociación de padres de familia solicita que se rinda cuentas sobre el gestor escolar y el dinero del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE). Mientras, el director del Instituto América la señala por los cobros de cuotas.

"El cobro de la cuota de padres de familia, que algunos la conocen como matrícula, no es impedimento para que ningún chico, algún estudiante se inscriba y venga a clases. Esa cuota se podía cobrar en marzo. No había apuro. Tenía que consultar a los delegados. ¿Quién es la inconsulta?", agregó el director del Instituto América.

"Esto no se trata de Calle Arriba, ni Calle Abajo. Ni de quien tiene más gente, ni de quien tiene menos gente. Se trata de lo legal y si debe dinero a los padres, los tiene que pagar", señaló la presidenta de la asociación de padre de familia.

Peralta también justificó que su hijo ofreciera asesoría al centro educativo, dijo que no es nepotismo porque no ha cobrado.