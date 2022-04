El tema de la pandemia fue un “azote” a la humanidad y uno de los golpes más duros que ha recibido, no solo la economía mundial, sino también, otros factores; lo cambió y transformó todo, resaltó el ministro de Educación de República Dominicana, Roberto Fulcar, quien compartió detalles de cómo ha sido la experiencia de este país durante este periodo en materia educativa.

Para Fulcar, el momento ha sido el indicado para reinventarse, porque en el momento en que se cayó en cuenta de que se estaba bajo la gobernabilidad de la pandemia, se preguntaban ¿Qué hacer ahora?.

Vea también: La pandemia dejó tres grandes enseñanzas al sistema educativo panameño

“No hay consultores a quien buscar para que nos asesoren porque nadie es experto en educación con coronavirus y tampoco libros para leer porque nadie ha escrito sobre eso”, dijo.

Reiteró que la única vía era reinventarse, ser creativos y resilientes, lo que hizo que muchos países se atemorizaran y pararan los procesos educativos.

En caso de República Dominicana, la primera decisión fue que, bajo ninguna circunstancia se detuviera el proceso educativo, la educación debía continuar, una decisión tan seria como esta, de continuidad de procesos educativos, para países de América Latina era muy demandante.

“Esto, por el hecho de que nosotros arrastramos de forma acumulada, brechas sociales, de electricidad, conectividad, de dispositivos tecnológicos; brechas en términos de formación y capacitación permanente del magisterio, brechas en términos del manejo de la tecnología de la información y la comunicación”, recalcó.

Vea también: El antes y después de la educación oficial en Panamá tras un año de pandemia

Por estos motivos en República Dominicana continuaron y no fueron directamente a la educación virtual, porque no disponían de suficiente conectividad, la radio y televisión en el país no llega a todos los lugares, entonces lo que se hizo, fue una combinación de todas estas alternativas y además cuadernillos, lo que les permitió entonces llegar a todas partes.

Por otro lado, Fulcar indicó que todo el que no esté preparado para continuar con un sistema de educación híbrida deberá hacerlo, porque la educación como fue con la vieja presencialidad “ya no existirá más, porque está demostrado que el viejo modelo educativo no funcionaba, ni generaba calidad”.