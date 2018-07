Meduca asegura que paro de docentes afectará aplicación de la prueba PISA

“El proceso de aplicación de la prueba PISA comenzó hace dos semanas, es un compromiso que fue solicitado por los mismos gremios. Debido al paro, se afectan cinco regiones educativas que tendrían que iniciar el proceso”, comentó la funcionaria en Noticias AM.

Garcés apuntó que, desde el Meduca, se respeta el derecho que tienen los docentes de manifestarse pero no comparten la suspensión de clases. Instó a los gremios a buscar otras estrategias para expresar su descontento, sin que se perjudique la jornada.

Según la viceministra de Educación, las falencias en la gestión administrativa son de los principales retos que enfrenta la institución. Para la funcionaria, esto se debe a la centralización de procesos en el Meduca.

Garcés además indicó que solo faltan por cobrar unos 1,049 docentes que fueron nombrados posteriormente por una junta de selección.

"Los docentes, que ingresaron a través de concursos en la primera y segunda vuelta, cobraron en la semana de organización. En la primera quincena los del segundo concurso", expresó en Noticias AM. "Más de 500 recibirán el pago en la segunda quincena de julio. No creo que existan docentes que tengan siete meses sin cobrar porque el año escolar no inicia en febrero".

JMJ Panamá no afectará clases

Garcés aclaró que la realización en Panamá de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) para enero de 2019 no afectará el calendario escolar.

La viceministra de Educación informó que no se suspenderán las clases y se desarrollarán hasta finalizar el periodo establecido, es decir el 15 de diciembre.

Además, señaló que para la JMJ se han planificado adecuaciones en las duchas de centros educativos que serán utilizados para alojar a peregrinos, sin interrumpir el proceso de aprendizaje de los estudiantes.