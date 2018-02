Útiles escolares registran poca variación en sus precios, según la Acodeco

El precio de los uniformes de las escuelas oficiales no ha sufrido mayor variación en comparación con años anteriores, detalló Óscar García, administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

La misma estabilidad de los precios no la han tenido los uniformes de las escuelas particulares que sí han sufrido aumentos, tras diferentes monitoreos que se han hecho en las tiendas que se dedican a la venta de artículos escolares.

En el caso de los uniformes de los colegios oficiales, de un total de 25 marcas que se estudiaron, solo tres han tenido un alza que ronda entre los 0.25 centésimos y los 0.50 centésimos, mientras que una marca local, ha bajado de precio.

Los pecios oscilan entre B/2.99, B/3.49 y B/3.99, todo depende de la marca que elijan los padres de familia.

García asegura que en el caso de las escuelas particulares, los precios son más elevados, se le deben dar opciones a los padres de familia de que puedan buscar diferentes alternativas, como comprar la tela y mandar hacer los uniformes, hacer el bordado en otros lugares fuera del colegio.

Aclaró que las ventas atadas no son obligatorias, es decir que si el colegio vende los uniformes no hay problema, pero los padres de familia no están obligados a comprarlos, como una condición para poder ingresar a clases.

El jefe de la Acodeco también informó que se han establecido parámetros para el uso de los abrigos, donde los colegios pueden escoger el color del abrigo, pero no es obligatorio que tenga logo, porque ese distintivo, hace encarecer la prenda, que no forma parte del uniforme.

Sobre el precio de los útiles escolares, García indicó que hay en el mercado una gran variedad de marcas y precios.

Listado de útiles y libros escolares exentos del pago del ITBMS. pic.twitter.com/kHtizorZ5e — ACODECO Resuelve (@AcodecoResuelve) 8 de febrero de 2018

Resaltó que donde se genera una situación un poco compleja es en el caso de los textos escolares y destaca tres realidades: los que se encuentran en las librerías de almacenes en general, los libros de inglés que traen las distribuidoras o editoriales en específico y que son textos que pueden costar hasta B/100.00. Y hay otros libros que los traen directamente los colegios en arreglo con las editoriales, lo que es permitido siempre y cuando los padres estén de acuerdo y sea una opción más económica.

El funcionario ha dicho que en algunos casos se podría estar cometiendo una violación a la Ley de Educación, que establece una vigencia para los libros de texto de 5 años. Es decir que si una casa editorial saca una versión en el 2017, no puede sacar una versión en el 2018.

La misma ley establece que los docentes deben hacer las adecuaciones si hay un estudiante que tiene una edición anterior y en ese caso se le hace el llamado al Ministerio de Educación (Meduca), para que supervise el cumplimiento de las normas.

En referencia a los calzados escolares, están exentos del pago de impuestos los que cuenten hasta B/40.00. Sobre este punto, el funcionario hizo la aclaración de que los colegios pueden establecer el modelo de zapato, pero no pueden pedir una marca específica.

La entidad va a mantener operativos en los diferentes centros comerciales y zonas de venta de útiles escolares.