Viceministra de Educación reitera que este martes hay clases

Los educadores convocaron a una concentración y movilización para hoy.

En tanto, la viceministra dijo que este martes hay clases regulares.

Recalcó a los docentes “la importancia que tiene culminar el año escolar”.

"Lo que necesitan nuestros estudiantes, esa orientación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un día que se pierde no se recupera”, sostuvo.

Agregó que solo hacen faltan 39 días de clases del año lectivo 2018.

“Somos conscientes de que ellos están interesados en este proyecto de ley del PRAA, pero que se vaya a consultas y busquemos otras estrategias sin que se afecten a los estudiantes”, manifestó la funcionaria.

Ayer, la viceministra dijo en TVN Noticias, que en la Asamblea Nacional (AN) no se va a realizar este martes la consulta sobre la propuesta con la que se pretende modificar la ley que reglamenta el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA), sino que se pasará para otra fecha en la que no afecte el desarrollo de las clases.

Se espera que los docentes se concentren en horas de la mañana, a pesar del llamado de las autoridades.