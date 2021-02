Aumentan voces a favor de que responsables de abusos en albergues comparezcan ante la justicia

Muchas son las voces que se han levantado exigiendo una investigación profunda y que se establezcan sanciones a los responsables de los casos de abusos sexuales, maltrato psicológico y físico contra menores en los albergues administrados por la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

El escándalo ha generado el rechazo de la población y dado paso a una serie de cuestionamientos sobre cómo son manejados estos lugares, y quiénes están al frente, de la misma forma en que se cuestiona el papel del Estado de cumplir con garantizar el bienestar de los menores de edad.

La abogada de familia, Gilma De León, habló en Noticias AM sobre la investigación desarrollada por la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia de la Asamblea Nacional, señalando que los hechos dados a conocer son una atrocidad y una situación impensable, por lo que los responsables tiene que ser llevados ante la justicia.

De León señaló que existe una estructura y una estrategia nacional multisectorial para la protección de niños, niñas y adolescentes, además de un plan estructurado con la UNICEF para Panamá, pero paradójicamente la Asamblea Nacional ha deparado 6,5 millones de dólares por décadas para una institución que requiere de un apoyo económico, que requiere de psicólogos, médicos, psiquiatras e instalaciones que respeten la dignidad de los menores.

“En el 2018-2019, Panamá tenía dos décadas de mora en la aportación de la información, porque en Panamá no había estadística ni se había establecido la línea de bases para establecer el número de niños y niñas dentro de los centros de acogimientos de Panamá”, destacó la abogada.

Para De León, la mano de la política debe salir de instituciones como el Senniaf, Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), para que establecer programas de Estado y no de gobierno, para tener seguimiento y la atención necesaria, pero lo que ocurre es que quitamos uno y ponemos a otra.

Indicó que estos niños que salen del infierno que viven en las calles o en su hogar deben ser protegidos por el Estado, pero "estas deben ser soluciones temporales, no puede ser que un niño permanezca durante tantos años en un albergue, cuando la solución debe ser de hogares acogedores", indicó.

Resaltó que todos los casos de maltrato llegan a los juzgados de la Niñez y la Adolescencia, donde se toma la decisión de que estos niños vayan a albergues o que se les dé una solución institucional.

"Parece que la Senniaf es la institución donde parecen ir todos sin saber si cuentan con las instalaciones correspondientes, con las garantías de atención que merece un niño que ya viene con toda una serie de secuelas de abusos o maltratos y si el personal que atenderá a estos niños tiene la preparación y si existen los recursos suficientes para el respeto de la dignidad de esos niños a los cuales el Estado le merece cuidado y protección", recalcó.

"El tema es la protección que se le da a los niños y el derecho al respeto a su dignidad humana y si no se da una respuesta oportuna a ese niño con un trauma que ya trae y que se va a incrementar en el infierno que representan muchas veces los albergues y las soluciones tardías que el Estado le da a los niños, las secuelas serán irreversibles", aseveró De León

Recalcó que cada niño que no recibe atención adecuada en el momento oportuno es una 'bomba de tiempo' para que después vaya a revertir la violencia, maltrato, y abusos que recibió en las bandas y el crimen que está consumiendo nuestra sociedad.

Recordó que ya existían denuncias realizadas por quienes precedieron a la actual directora y en el Ministerio Público no prosperaron.

“Tenemos a niños que salen del infierno de las calles a revivir ese infierno, del cual se suponen que salían para recibir una respuesta y apoyo de las autoridades, a otro infierno que son los albergues; del silencio y de la indiferencia de diferentes gobiernos”, manifestó.

Para De León, l as comisiones son inoperantes, el problema que tiene el país es que no entendemos que lo que ya existe tiene que implementarse. Resaltó que desde el 2007 se está intentando crear una ley de protección a la niñez, sin embargo, las leyes se aprueban en la Asamblea Nacional, y es donde se aprueban los presupuestos para que estas situaciones infernales no las vivan los niños de este país.

“Esa comisión está dentro de la Asamblea Legislativa y a los primeros que todos deberíamos dirigir las preguntas es a la Asamblea ¿Van a dar más recursos? ¿Van a permitir que se aprueben las leyes para proteger a la niñez? Esas son las respuestas que estamos esperando”, sentenció.