Escándalos de corrupción y la situación económica son un 'cóctel explosivo', según Blandón

Caso Odebrecht, Asamblea Nacional, escándalo en la Lotería Nacional, y la remoción sin explicaciones del director de la Policía Nacional fueron los temas abordados por el excandidato presidencial y actual presidente del partido Panameñista José Isabel Blandón, quien resaltó la necesidad de un cambio constitucional para evitar estas situaciones.

Blandón empezó hablando del caso Odebrecht por el cual ya se hizo llamamiento a juicio a 50 personas, pero reprochó el hecho de que ningún exfuncionario del gobierno de Martín Torrijos fuera vinculado a estas investigaciones, cuando la empresa ingresó al país durante ese periodo. Sin embargo, dijo que espera que se lleve el debido proceso y que le caiga todo el peso de la ley a quien resulte responsable.

Destacó que este caso al igual que el New Business y otros más de corrupción demuestran la necesidad de un cambio profundo en el sistema político del país y para eso es necesario cambiar la Constitución, de otra manera no se podrá hacer cambios como quitar el poder excesivo al Órgano Ejecutivo, la forma en que se escogen los diputados y darle verdadera independencia al Órgano Judicial.

“Yo creo que todo el país espera que haya gente condenada en este proceso y en todos los procesos penales de escándalo de corrupción en pasadas y la presente administración. Pero la frustración que se ha ido acumulando por la falta de justicia tiene que ver con un sistema que no funciona, donde no hay pesos y contra pesos y donde el Órgano Judicial no actúa de manera independiente”, destacó.

El político dijo que es desde el 2009 al 2014, donde se encuentran gran cantidad de exfuncionarios con dinero en sus cuentas que son off shore y no saben cómo justificar, señalando que como panameño espera que haya condenas y que el caso no termine sin penas por tecnicismo o se deje prescribir.

Sobre las declaraciones del diputado Tito Rodríguez, Blandón señaló que son situaciones que indignan cada vez más al pueblo panameño, son escándalos de corrupción diarios donde los protagonistas declaran públicamente porque saben que van a quedar impunes en medio de un escenario donde la economía tiene una crisis sin precedente, hay miles de personas sin trabajo, donde hay una gran ansiedad colectiva por el vencimiento de la moratoria y todo eso es un cóctel explosivo y quienes están en gobierno parecen no darse cuenta de ello.

En cuanto al escándalo en la Lotería, dijo que es decepcionante las decisiones tomadas en la Junta Directiva, que a su juicio se convierte en cómplice de lo que está sucediendo al no haber solicitado la remoción de la directora.

“No puede haber una investigación adecuada, y no va a haber un mensaje al país de que se está tomando serio esto si la directora que ha sido protagonista de estos escándalos y que tiene bajo su responsabilidad esta institución no ha sido removida de su cargo. La Junta Directiva pudo haberse reunido 6 o 7 horas, pero si no terminaron en esa decisión de remover a la directora de su cargo, no sé qué estaban haciendo entonces”, manifestó.

Blandón indicó que esperaban una explicación por parte del presidente de la remoción de la persona que a escasos meses el mismo decidió nombrar como director de la Policía y aunque se especula que fue por el inoportuno video, le parece grave es que teniendo el derecho de remover libremente a los funcionarios que él designa, escogió remover al director de la Policía y no a la directora de la Lotería que también puede remover.

Constituyente

En medio de las crisis que atraviesa Panamá, Blandón guarda la esperanza que ellas den paso a los cambios que requerimos, sobre todo el constitucional, sin embargo, es consciente que una nueva Constituyente no resolverá por arte de magia todos los problemas del país, pero sí da la oportunidad de cambiar las reglas del juego.

Defendió su posición diciendo que siempre dijo que uno de los grandes errores de Juan Carlos Varela fue no convocar a la Constituyente y desde que llegó a la presidencia de partido Panameñista, incluso desde campaña está impulsando la discusión de este tema y pasar del discurso a la acción.

“Tenemos que conseguir 581 mil firmas, está el movimiento ciudadano, el colegio de abogados, está unidos por el Agro que están diciendo vamos a recoger firmas y el partido Panameñista está diciendo vamos a recoger firmas. Si nosotros ponemos 100 o 150 mil firmas de los 275 mil miembros que tiene el partido eso aporta a llegar a la meta, como puede aportar otro partido político. Las firmas no son apoyo a un partido, son apoyo a la convocatoria y después hay que escoger a los constituyentes”, explicó.

Aseveró que si no quisieran que el sistema cambie no recogieran firmas, pero entienden que el sistema debe cambiar porque no aguanta más.

Blandón indicó que tiene la autoridad moral para solicitar las firmas, ya que en el gobierno pasado cuestionó a su partido por no hacerlo. Y el tema de la confianza se dará si se consiguen las firmas o no, pero más que eso se trata de un tema de logística.