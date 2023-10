Exclusivo: El testimonio de una panameña que sobrevivió a los ataques en Israel

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante el sábado 7 de octubre, se vivió una situación sin precedentes cuando, en horas de la mañana, el grupo islamista Hamás atacó de forma sorpresiva a Israel. En medio de este conflicto entre Israel y Palestina, que ya suma más de mil muertos, autoridades habían reportado que la panameña Daryelis D. Saez Batista se encontraba desaparecida. Afortunadamente, se pudo comprobar que estaba sana y salva junto a su esposo y perro al poder resguardarse a tiempo en un refugio antibombardeo.

En exclusiva para TVN Noticias, Saez Batista narró que para ella toda la situación que atravesó era como si estuviera dentro de un sueño y que hasta el momento no asimila que fue real.

"Al momento en que me despierto por el ruido, escuché muchos sonidos de misiles. Tomé a mi perro y luego escuché disparos, además de gente hablando. Es muy difícil para mí todavía asimilar lo que he vivido y pasado. Vivimos dentro de una comunidad conocida en Israel como kibutz. Muchas parejas y vecinos que conocí y los veía todos los días, ya no están. Vi cuando llegaron en motos, los agarraron y secuestraron. La verdad que ni en mis pesadillas me imaginé. Fue algo muy horrible", explicó Saez.

Sobre su rescate, manifestó que al momento de salir y ser rescatada por los soldados, vio a muchas personas muertas en el piso y que para ella no fue fácil observar a gente que conocía en el suelo sin vida. De acuerdo con la panameña, cada casa cuenta con un refugio, por lo que pudo mantenerse a salvo junto a su esposo hasta el momento en que observaron a los soldados y los lograron sacar.

"Son actos inhumanos. Soy sincera, no sé cómo no llegaron a mi casa. Nosotros escuchábamos los constantes disparos. Llevábamos más de tres días en un refugio que estaba adentro de mi casa. No sabíamos qué hacer y no contábamos con señal. Cuesta asimilar todo y es muy duro. Soy una simple panameña que se casó con un judío israelí. Lo que están haciendo es odio, rencor y así no se hace. Fue un alivio al momento en que logré hablar con mi familia", manifestó.

Con información de Yenny Caballero