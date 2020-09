Exdiputado Alfredo 'Fello' Pérez explica lo ocurrido con su detención en Pacora

La versión oficial destacaba que la detención se dio en el sector de Tataré, corregimiento de Pacora, cuando en medio de una acción policial, las unidades caninas alertaron de las armas de fuego en manos de estas personas y que las mismas no tenían los permisos correspondientes.

Se pudo confirmar que las armas que estaban en su poder contaban con su debido permiso, Pérez criticó el proceso que empleó la Policía Nacional para su detención:

"Mal procedimiento de la policía, primero me dicen que me venían siguiendo en un auto particular y cómo sé yo si es policía o no es policía, yo me detengo cuando ya yo veo un carro que me pone luces atrás, entonces cuando viene este carro que me pone luces dice que no es que te estamos siguiendo y no das la señal de alto, digo yo pero si yo no he visto ningún policía".

El exdiputado en ese momento no contaba con el permiso del arma, por eso fue llevado a la estación de policía en Pacora, estando en el cuartel consiguieron copia del permiso a través de un fax pero la policía necesitaba el documento original.

También se refirió a la inseguridad que reina en nuestro país, motivo por el cual muchos ciudadanos han optado por tener armas con sus debidos permisos para defensa propia.

En la tarde de este miércoles Alfredo Pérez fue desaprendido y no se le impuso ninguna sanción.

Con información de Meredith Serracín