A falta de luz eléctrica, escuela en Kuna Nega no podrá comenzar clases el lunes

Ciudad de Panamá/Una vez más padres de familia y estudiantes del centro educativo Kuna Nega volvieron a cerrar el Corredor Norte con dirección hacía la Autopista Panamá-Colón.

Y es que, faltando solo cuatro días para el inicio del año lectivo 2024, el plantel se mantiene sin suministro eléctrico, lo que imposibilitará que más de mil estudiantes puedan retornar a sus aulas el próximo 4 de marzo.

Los manifestantes se mantuvieron desde las 9:00 a.m., sobre la vía hasta que acercándose el mediodía llegó al lugar la viceministra de Educación, Rosa Arguelles, quien dijo que sostendrá una reunión el próximo viernes con los padres de familia, para notificarles la respuesta que ha dado Contraloría de la República respecto al desembolso para el desarrollo de los trabajos.

Una vocera de los padres de familia indicó que las quejas por el mal estado del plantel vienen desde hace tres años con la falta de un tanque séptico, aunque este problema aún no ha sido resuelto lo dejaron de lado, pero ahora están sin luz eléctrica y la situación ha empeorado al punto de que el año pasado, los estudiantes tuvieron que terminar las clases por módulos.

"A estas alturas, después de subir y bajar escaleras, no les han resuelto la falta de suministro eléctrico. No nos toman en cuenta, nos tienen como burla y no han tenido un compromiso ni con la escuela ni con los estudiantes”, denunció la acudiente afectada.

Agregó que se les dispuso el 18 de marzo como fecha probable para el inicio de clases, sin embargo, al plantel no ha llegado personal para resolver los problemas que tiene,

Con información de Luis de Jesús Mendoza