Las graves consecuencias del tranque en la vida de los panameños

Explica que el tráfico no está descrito como uno de los factores que causan estrés, pero en Panamá sí es una realidad.

Estableció que la calidad de vida es algo personal, que varía de acuerdo al contexto cultural e incluso cambia entre la ciudad de Panamá y las ciudades después del Puente de las Américas.

Los factores que generan estrés en las personas son: problemas familiares, económicos, salud. Mientras que dentro de las variables psicosociales que generan estrés, se encentran: no tener tiempo y todo lo que trunque los planes e intereses de las personas.

En ese sentido, asegura que hay que ver cómo influye el tranque en “ no tener tiempo” y en el resto de la vida de un individuo, incluyendo dinero, convivencia familiar, el ocio responsable, que también es parte de la salud mental.

Además, el tranque impacta en la vida laboral, ya que se afecta el desempeño.

Lo que pasa con el tranque, según Mancuso es que se trata de una variable que no se puede controlar y cuando hay situaciones sobre las cuales el individuo no tiene control, se produce más ansiedad.

Entre los síntomas que indican que hay estrés están la ira y la ansiedad, que desencadenan una cascada de síntomas tanto mentales como corporales que se deben tener muy en cuenta ya que se pueden producir fallas de las habilidades cognitivas como atención, concentración, memoria, lo que tiene que ver con la capacidad de organizar una actividad y no ejecutarla.

Aparte del tranque, la sociedad se enfrenta a otras consecuencias como el insomnio y la estructura diaria de una persona que se levanta a las 4:00 a.m., y llega a su casa a las 12:00 m.n. y se duerme a la 1:00 a.m., prácticamente, es no dormir.

Las personas deben dormir mínimo 6 horas y los más jóvenes deben dormir hasta 9 horas. “Dormir limpia la mente”, dice la especialista.

TVN Noticias hizo el experimento de viajar desde La Espiga hasta la ciudad de Panamá y comprobó que muchos conductores se atraviesan en la vía y los motorizados manejan por el centro de la vía en medio del tráfico.