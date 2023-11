'Rotundo rechazo' a impulso de pesca de arrastre en Panamá, anuncian grupos ambientales

Ciudad de Panamá/Un grupo de organizaciones ambientalista mostraron su "rotundo rechazo al impulso, continuación y ampliación del alcance de la pesca de arrastre en aguas panameñas", la cual indican que es "reconocida ampliamente como el arte de pesca más destructivo del mundo por sus graves impactos en el lecho marino y sus altas tasas de captura incidental".

En comunicado las organizaciones señala que las embarcaciones que utilizan esta forma de pesca "arrastran redes pesadas cerca o sobre el fondo marino, destruyendo hábitats cruciales para la supervivencia de miles de especies, capturando cientos de especies no objetivo que son descartadas, muchas en peligro de extinción, y provocando la sedimentación excesiva de las aguas y liberación del carbono capturado por los lechos marinos".

Mediante el artículo 17, numeral 4 del Decreto Ejecutivo No. 13 de 1 de noviembre de 2023, que reglamenta la Ley de Pesca y Acuicultura, publicado en Gaceta Oficial No. 29908-A de 13 de noviembre de 2023, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), ha “reconocido” como pesquerías aprovechadas para la pesca de gran escala, la pesquería de arrastre para varias especies de camarón, y además se han incluido como especies objetivo de este destructivo arte de pesca, especies de peces como el pargo mancha, cabezón, lenguado y corvinas.

Señalan las organizaciones que "si bien la pesca de arrastre para el camarón ha sido permitida y practicada en Panamá por décadas, jamás ha existido una licencia de pesca de pargos, cabezones, lenguados y corvinas mediante pesca de arrastre".

"La inclusión de estas especies de peces como objetivo de este arte de pesca en este Decreto constituye una ampliación del alcance de la pesca de arrastre en Panamá, lo cual pone en gravísimo peligro la sostenibilidad de la pesca de consumo doméstico y de pequeña escala o artesanal", indica el comunicado.

La organizaciones citan que "en el 2020, el Diagnóstico Integral del Sector Pesca y 2 Acuicultura en Panamá elaborado por el BID, destacó que las exportaciones de pescados y mariscos desde Panamá disminuyeron de $425.6 millones en el 2005 a $111.5 millones en el 2018, que equivale a una caída del 73.8% (…) Se asume que esta disminución de la productividad y competitividad en el sector pesquero y acuícola fue ocasionada por: la sobreexplotación de las especies costeras-marinas (C&M), la contaminación de los ecosistemas C&M, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), y el cambio climático”.

Señalan que "la pesca de arrastre, en particular la de fondo, es muy perjudicial para los hábitats de los fondos marinos, por lo que se ha prohibido en varias jurisdicciones a nivel mundial para mitigar los problemas de destrucción de hábitats, liberación de carbono y sobrepesca".

Señalan en su nota de rechazo absoluto al impulso y ampliación de la pesca de arrastre en aguas jurisdiccionales panameñas, "perjudica directamente a los pescadores de consumo doméstico y de pequeña escala, así como agrava la crisis de sobreexplotación pesquera que azota al océano".

"El Estado panameño, que además ha realizado esfuerzos para posicionarse a nivel mundial como un “Líder Azul”, no puede menos que actuar con firmeza y coherencia para promover la pesca sostenible y la conservación de la biodiversidad marina de la cual dependemos todos. Las ganancias económicas no pueden justificar jamás, la depredación de la naturaleza", finaliza el comunicado.

La nota la suscriben las siguiente organizaciones:

Centro de Incidencia Ambiental de Panamá

Fundación MarAlliance

Fundación para la Protección del Mar (PROMAR)

Twin Oceans Research Foundation

Movimiento MiMar

Fundación Refugio Pedasí

Grupo de Investigación Manejo de Biodiversidad en Sistemas Productivos de la

Universidad de Panamá

Proyecto Primates Panamá

Red Panatortugas

Fundación Panacetacea Panamá

Asociación ADOPTA Bosque

Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON)

Fundación Pro-Conservación de los Primates Panameños (FCPP)

Fundación Agua y Tierra

Fundación MarViva

Investigación, Comunicación y Educación para el Desarrollo (ICEPED)

Asociación para la Conservación de la Biosfera (ACB)

Sustainable Ocean Alliance (SOA) Panamá

Fundación Chagres

Patronato del Parque Natural Metropolitano