Más de 76 mil pruebas de COVID-19 aplicadas hasta la fecha en San Miguelito

A la fecha, un total de 11 mil 906 pruebas de hisopado se han realizado a personas que llegan a pie y en autos de a pie en los diferentes puntos estratégicos del distrito de San Miguelito y unos 20 mil 932, en los Centros de Salud.

La implementación de puestos de hisopado rápido, en puntos accesibles a la población, como el ubicado en el parque central de Brisas del Golf, a un costado de la cancha sintética, para la toma de pruebas en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., de lunes a viernes, forma parte de las nuevas estrategias con que cuentan las autoridades de salud de este distrito.

Precisan que, además, en la actualidad se tiene funcionando el puesto de hisopado auto rápido situado en el sótano de la Gran Estación en San Miguelito, el cual brinda atención de lunes a viernes en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Detallan que en todas las instalaciones de salud de esta regional de lunes a viernes se realizan las pruebas de hisopados en los centros de salud de Cerro Batea, Valle de Urracá, en horario de 7:00 de a.m. a 3:00 p.m.; Nuevo Veranillo de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., en Amelia Denis de Icaza y Torrijos Carter de 7:00 a.m. a 11:00 p.m., señalo la Directora Regional de Salud de San Miguelito Yaritzel Ríos.

Diariamente en los puestos de hisopado, ubicados en este distrito se realizan entre 50 a 150 pruebas diarias, de las cuales se reportan pruebas rápidas de antígenos de 5 a 10 casos positivos; sin embargo, estas cifras han bajado en las últimas semanas por falta de público, por lo que la incidencia de positivos es menos de 5 casos diarios.