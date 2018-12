El rol de la familia y los padres en tiempos de corrupción y falta de valores

"Si una familia forma un niño con límites claros, es congruente, es consecuente y los padres son modelos, si a ese niño se le pone en un ambiente inadecuado es capaz de conducirse como fue educado. La educación que se recibe en la casa es predictor de éxito y de un comportamiento probo", consideró la psicóloga y terapeuta familiar, Itzel Sayavedra, este viernes 7 de diciembre en Noticias AM.

En tiempos en que la sociedad se ve sacudida por escándalos de corrupción e impunidad, la clave es que los padres expliquen las consecuencias de estos actos.

"Tiene que haber una familia que pueda hablar de esto en la casa, que pueda decir esto no es correcto, que pueda explicar las consecuencias", comentó la especialista. "La familia es mucho más importante que nunca", dijo.

El entorno puede influir principalmente en la adolescencia, cuando los jóvenes quieren ser aceptados por sus pares.

"Pero un chico que ha sido criado, que entiende las consecuencias de sus actos cuando no son positivos, un niño que es amado incondicionalmente por sus padres, puede manejarse en cualquier contexto", expresó en Noticias AM.

Sayavedra agregó que la familia "no es una institución democrática", por lo que se deben poner límites desde temprano y esto exige igual participación de mujeres y hombres.

Añadió que querer incondicionalmente a los hijos es determinante, pero sobreprotegerlos "es anularlos, dañarlos".

"El padre es tan importante como la madre, la madre solo puede ser madre pero no padre. Una mujer no puede reemplazar el rol del padre", dijo en Noticias AM. "La idea es educar a los hombres para que entienden su rol".