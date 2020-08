Ante inconformidades, Meduca promete lanzar App para celulares en las próximas semanas

Relacionados La pandemia ha causado descontrol y deserciones semanales en la educación panameña

Luis Oliva, administrador general de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), dijo que está nueva App, es parte del programa Cobertura Digital Nacional, para mejorar la conectividad en más de 200 escuelas en los próximos meses.

A pesar de la nueva alternativa presentada por el Gobierno, que promete mejorar esa conexión digital entre educadores y estudiantes, los gremios docentes no bajan la guardia en sus peticiones, para que se libere la banda ancha de internet en el país y se mejore la accesibilidad de las plataformas que el Meduca ha habilitado para la comunidad educativa.

Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores (Asoprof), manifestó a TVN-2.com, que tras un mes de la implementación de clases virtuales, es prueba fehaciente de la inconformidad de los estudiantes y docentes, la efectividad en un 85% del apagón virtual al que varios gremios educativos respondieron la semana pasada.

"En la Plataforma Microsoft Teams, ellos (los estudiantes tenían y siguen teniendo problemas con hacer su correo institucional. No les gusta la herramienta digital por diversas razones, por ejemplo, es muy pesada para un celular, la mayoría no tiene computadora portátil ni de escritorio, sino dispositivos de teléfonos. Por ello, muchos nos estamos comunicando con los estudiantes por Zoom y WhatsApp, pero para hacer esto deben contar con internet. La realidad es que muchos padres de familia deben comprar varias tarjetas cada quincena para que sus hijos puedan tomar sus clases", manifestó el docente.

De acuerdo con un monitoreo de Asoprof, 1,435 del país carecen de acceso a internet. Incluso cifras del Meduca revelan que un 40% de los estudiantes del sector público no se han podido conectar a las plataformas virtuales que se han adecuado con la nueva normalidad educativa.

"No ha habido aumento de conexión, quizás eso se refleje un poco la primera quincena de octubre, ya que algunos padres están retomando sus labores, pero no olvidemos que si los acudientes y docentes no pagamos Internet, no hay conectividad", sostuvo el dirigente magisterial.

Colegios particulares volverán a protestar

Por otra parte, el gremio de colegios particulares, en sus esfuerzos de evitar que más de sus centros escolares cierren definitivamente sus puertas, volverán este miércoles a las calles.

"El miércoles a las 1:00 p.m. volvemos a la calle en la Iglesia del Carmen y luego haremos un piqueteo al Ministerio de Economía y Finanzas a ver si así nos atienden", dijo Edwin García de la Asociación Panameña de Colegios Particulares, al tiempo que expresó que solicitarán al MEF, una respuesta a la propuesta que meses atrás le presentaron, sobre un auxilio económico para los estudiantes del sector particular.

Agregó que con el Meduca ya se han reunido varías veces y la entidad les ha manifestado que no tienen alternativas de ayuda para estos colegios, que a nivel nacional son 627 y que brindan atención a unos 160 mil estudiantes a través de 35 mil docentes y administrativos.

" La respuesta para nosotros debe venir de parte del MEF del ministro Héctor Alexander que es con quien estamos tratando de tener una reunión, pero nada hasta el momento no nos ha atendido", puntualizó.

Cifras del Meduca dan cuenta que 78.8% de los centros educativos públicos están activos, lo que representa unas 2,450 escuelas de las 3,179 existentes en el país, al cierre del primer mes del retorno a clases en la modalidad a distancia.

Actualmente unos 524,719 estudiantes están conectados con 36,024 docentes, cita el reciente informe de la entidad.

El documento agrega que en los últimos 30 días, en el caso de la plataforma Microsoft Office 365 reportó 5 terabytes de datos usados. En el caso de los correos electrónicos institucionales 44,202 educadores poseen cuentas activas y 333,743 alumnos también.

En cuatro semanas, se han descargado 3,646,833 versiones digitales de las más de 160 guías de aprendizaje en casa disponibles en http://guias.meduca.gob.pa, elaboradas por docentes panameños.