Piden tomar precauciones ante el inicio de la temporada de lluvias

Con la llegada de la temporada de lluvias en Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) hace un llamado a la población a tomar las medidas de precauciones necesarias.

Este fin de semana debido a las lluvias y fuertes vientos registrados a lo largo del territorio nacional se reportó la caída de al menos 13 árboles sobre viviendas, además también se dieron inundaciones en diferentes puntos del país y una mujer de 31 años falleció en la comarca Ngabe Buglé luego que fuera impactada por la rama de un árbol.

"Este fin de semana hemos tenido aproximadamente 13 árboles caídos a nivel nacional donde podemos contemplar 6 en viviendas con afectaciones muy leves, lamentablemente en la comarca Ngäbe Buglé la perdida de una femenina de 31 años que se mantenía a orilla de la quebrada de un río y colapsa un pedazo de rama que cae encima de ella y al tratar de cubrir a sus hijos, pierde la vida", señaló Josué González, director del COE del Sinaproc.

También mencionó que se han visto afectaciones por inundaciones sobre todo en viviendas en Santa Maria, Las Cumbres, Alcalde Díaz.

"La población debe tomar en consideración no cruzar ríos, no cruzar quebradas, sabemos que muchas veces necesitamos llegar a nuestros lugares pero es importante cuidar nuestra salud, nuestra vida sobre todo, no estar cerca de árboles ni tendidos eléctricos" resaltó González en cuanto a las medidas de precaución que se debe tomar durante esta temporada lluviosa.

Se prevé que esta semana también se registren lluvias, descargas eléctricas y vientos, por lo que hacen un llamado a tomar las medidas de precauciones adecuadas.

Con información de María De Gracia