En el aula máxima del Instituto Nacional se aplican varias medidas de bioseguridad para procurar que los actos de graduación se efectúen de forma segura.

En el lugar se han dispuesto las sillas para los estudiantes y los padres de familia.

En este colegio hay 12 grupos de duodécimos grados, por lo que se ha decidido hacer dos graduaciones por día. El primer acto en horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y el segundo acto de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Entre ambos actos habrá un periodo de desinfección, según explicó la rectora de este plantel, Rosana Casanova.

Las graduaciones inician este martes 21 y seguirán el 22, 27, 28, 29 y 30 de diciembre.

Todos los asistentes deben contar con las vacunas para ingresar. Cada grupo tiene 35 estudiantes, por lo que serán dos graduaciones diarias.

En cada acto participarán alrededor de 150 personas y la capacidad del aula es de 400.

Con información de Fabio Caballero