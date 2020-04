La investidura de un diputado no está por encima de un hecho de violencia, según Ana Matilde Gómez

Agrega que no cabe duda que la AN, ha tenido episodios anteriormente, que poco a poco han ido mermando la imagen que debería tener un parlamento y aunque no es el primer hecho que se ha dado, no por eso se debe minimizar y caer en la trampa de que lo que ha pasado es una pelea entre copartidarios.

Recordó que Panamá es signataria de acuerdos internacionales que obligan al Estado y sus instituciones a cumplir con el derecho de garantizar que la mujer viva en entornos sin violencia de género.

Dentro de esa consideración se encuentran las relaciones desiguales de poder y es lo que se da en el caso particular, por lo que hace un llamado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que "garantice que la investidura del agresor no puede estar por encima que el de la víctima y la atención que se merece".

Gómez aclara que "la investidura del agresor, en este caso un diputado, radica el proceso o el caso en un foro especial, es decir que el ente que lo atenderá, es la CSJ, lo que no significa que se trate de alguien que esté por encima de la situación de violencia".

Para el proceso, se deben aplicar todas las normas jurídicas y lo que establecen los acuerdos internacionales dirigidos a enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres tanto física, como psicológica, como a la que ha sido sometida la diputada Harding.

Allí hay un daño psicológico, que le produce un miedo que la va a paralizar o que la lleva a invalidarse a ella misma en el debate político que tiene que plantear”, expresó la exparlamentaria.

En el caso hay algo “ intersante” que Gómez destaca y es que la discusión no se da en el entorno familiar, ni de pareja, no de personas que se encontraron en la calle, sino que hay entorno político y debe haber algo de trasfondo que está formando bandos por aquellos que sienten deben responder por lo que los hace más populares.

Se describió sorprendida por la forma en la que habló el diputado Mariano López, también involucrado en el incidente, ya que trató de referirse al tema, rebuscando palabras para hablar sin contar más.