Expresidentes de Costa Rica preocupados por 'personas extranjeras de alto rango' que cuestionan su democracia

Ciudad de Panamá/Ocho expresidentes de Costa Rica emitieron una declaración conjunta "para defender la solidez de la democracia costarricense" y aclarar los procedimientos constitucionales que rigen el proceso electoral.

El comunicado de los expresidentes de Costa Rica, figuras políticas de distintos partidos y generaciones, se produce después de las declaraciones del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien visitó Costa Rica el pasado viernes 21 de noviembre y fue recibido y condecorado por el mandatario costarricense Rodrigo Chaves.

Los expresidentes, que han gobernado el país desde 1986 hasta 2022, expresan su preocupación por las manifestaciones de “personas extranjeras de alto rango político” que, según ellos, cuestionan erróneamente la integridad de las instituciones electorales costarricenses.

Si bien nosotros mismos hemos expresado preocupación por nuestra democracia ante los ataques sin precedentes contra las instituciones republicanas por parte de las autoridades del actual gobierno, las razones que preocupan a quienes se han manifestado desde el exterior, no son las correctas”. — Comunicado de expresidente de Costa Rica,

El documento, firmado por Oscar Arias Sánchez, Abel Pacheco de la Espriella, Rafael Ángel Calderón Fournier, Laura Chinchilla Miranda, José María Figueres, Luis Guillermo Solís Rivera, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y Carlos Alvarado Quesada, detalla cuatro puntos fundamentales:

Imparcialidad constitucional: Reafirman que la Constitución Política (de Costa Rica) establece la imparcialidad absoluta de las autoridades de gobierno en procesos electorales, limitando su participación al voto secreto. Garantía de libertad electoral: Destacan que esta restricción, vigente por 98 años, es una garantía para la libertad de los ciudadanos y ha sido aplicada sin excepción a todos los presidentes. Independencia del TSE: Subrayan el rango constitucional del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como poder independiente con la facultad exclusiva de interpretar la normativa electoral. Procedimiento legal contra el presidente Chaves: Aclaran que el TSE, ante denuncias de beligerancia política, ha solicitado formalmente al Congreso levantar el fuero presidencial para iniciar una investigación con todas las garantías legales, incluyendo descargo y votación calificada.

Además, los expresidentes hacen un llamado a la comunidad internacional para que no se precipite en emitir juicios basados en “versiones tendenciosas”.

Vivimos momentos en que las tensiones políticas... se prestan para que algunos actores políticos locales... busquen provocar el desprestigio y desacreditación del proceso electoral”. — Comunicado de expresidentes de Costa Rica

Las declaraciones del mandatario panameño se producen mientras el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, mantiene un conflicto abierto con el Tribunal Supremo de Elecciones, que ha solicitado al Congreso el levantamiento de su fuero para avanzar en un proceso que podría incluso derivar en su destitución.

Los expresidentes también destacan el reconocimiento internacional de Costa Rica como la democracia ininterrumpida más antigua de América Latina, respaldada por informes de observación electoral de la OEA desde 1962.