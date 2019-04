El amargo e inesperado camino de la fiscalía en el juicio oral de Martinelli

El fiscal Ricaurte González, vocero del Ministerio Público (MP) en este caso, reconoció ayer 10 de abril cuando terminó la jornada que estaba muy contrariado, y lo decía porque piensa que los ciudadanos que han depositado la confianza en la entidad judicial, tienen derecho a saber lo que ocurre.

Dijo que el Tribunal del Juicio Oral compuesto por los jueces Roberto Tejeira, Arlene Caballero y Raúl Vergara, han tomado una actitud sumamente férrea de bloquear cosas que están cayendo en lo absurdo e ilógico hablando en términos jurídicos.

Se trata de los mismos tres jueces que en su momento fueron recusados por los querellantes.

Descalificación de pruebas

La preocupación del fiscal radica en que hay pruebas importantes que no van a ser consideradas en el proceso, situación que para él es absurda e ilógica.

Destacó que se han presentado en juicio dos computadoras portátiles, usadas en el Consejo de Seguridad Nacional, un disco duro y tres discos compactos pero que el Tribunal ha dicho que no los va a ver y que esto es algo delicado porque se trata de pruebas materiales dentro del juicio.

Explicó que según los jueces anteriormente no se dejó claro cómo iba a ser el procedimiento para abrir los dispositivos y quién lo haría.

El perito convertido en testigo

"Luis Rivera Calles perito informático y el jefe de informática forense pueden decir qué fue lo que se grabó, pero si el Tribunal no quiere ver las pruebas, no tendrá elementos para decidir, esto no tiene sentido, es absurdo" indicó el fiscal González.

Para el fiscal no es lógico que se admitan las pruebas y que luego no se quieran ver.

¿Es intencional?

Ante esta pregunta el fiscal explicó que tras reunirse con los querellantes están evaluando la posibilidad de presentar acciones legales aunque esto signifique la suspensión del juicio, porque considera que el camino que lleva el proceso no es el correcto.

El fiscal recordó que los procesos dentro del Sistema Penal Acusatorio (SPA), tienen tres etapas, en la primera se hace la investigación, se logran ubicar las pruebas, en la intermedia se hace el filtro de las evidencias para ver qué va a juicio y en la fase de juicio oral se practican esas pruebas.

En palabras sencillas, esta etapa no sería el momento para descalificar pruebas que ya fueron admitidas previamente.

Entonces la postura de los jueces muestra claras contradicciones según la explicación que nos dio el fiscal.

¿Testigo incomprensible?

"Luis Rivera Calles, entró al caso como perito pero en el proceso se le ha denominado testigo. No tiene sentido tener este perito en el juicio y no permitirle a él mismo abrir esas evidencias", cuestionó el fiscal.

"Estas pruebas son las mismas que fueron usadas para condenar a Gustavo Pérez y Alejandro Garuz por las escuchas telefónicas ilegales y esas evidencias nunca fueron tocadas, por eso no se puede decir que no hay cadena de custodia o que la información fue alterada", resaltó el fiscal.

Agregó que "debo destacar que hay un sólo disco compacto que según el perito tenía el sello violado, pero él mismo debe dar las explicaciones porque este material estaba en el fondo de custodia desde el 2015". "Este material nunca más fue tocado sino hasta el 2019 para el juicio", argumentó.

El fiscal hizo mucho énfasis en que a estas alturas no se puede desconocer lo que fue admitido en la fase correspondiente.

"No nos permiten que se le dé lectura a los documentos y las evidencias que fueron admitidas, si no se pueden abrir, cómo se puede hacer justicia así". Fiscal Ricaurte González.

El MP va a solicitar suspender el juicio a través de la presentación de un amparo de garantías, porque no está de acuerdo en cómo se está llevando el proceso.

"Por qué le temen a la apertura de los discos compactos, qué hay en esos dispositivos, qué es lo que temen los defensores". Fiscal Ricaurte González.

A diferencia del fiscal el abogado de Martinelli, Alfredo Vallarino dijo que se sentía muy satisfecho con lo que ocurrió en el juicio y con la postura adoptada por los jueces, que no permitieron la incorporación de pruebas porque según ellos se rompió la cadena de custodia y habían sellos rotos, que esas pruebas eran ilícitas y por ende no podían ser consideradas en el proceso.

Por otro lado, indicó que el testigo, refiriéndose a (Calles) cuando se le pregunta y dice yo no puedo validar eso, yo no recuerdo eso, no puedo dar fe de esto, ellos (los fiscales) traen documentos del sistema inquisitivo que quieren que se les dé lectura pero este sistema es de oralidad y además el Tribunal ha destacado que es responsabilidad de las partes preparar a sus testigos.

En conclusión en este momento el juicio de Martinelli está varado en una especie de tecnicismos legales, que podrían provocar que el caso entre en un estado de letargo, al solicitar la intervención de otros magistrados para atender un amparo de garantías, por el temor de la fiscalía de perder el caso por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, peculado de uso y malversación.