Relacionados Conozca por qué se pidió juicio en el caso de la Caja de Ahorros

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga investiga el préstamo al Consorcio HPC-Contratas-P&V, para la construcción del Centro de Convenciones de Amador.

La fiscalía, a través de la Vista Fiscal No. 275 del 30 de noviembre de 2016, solicitó auto mixto de llamamiento a juicio para 16 imputados y sobreseimiento provisional para seis imputados, detalla el comunicado del MP.

En el año 2012 el Consorcio HPC-Contratas–P&V, recibió la adjudicación de licitación para la Construcción del Centro de Convenciones de Amador.

Para finales de ese mismo año, el consorcio consiguió una línea de crédito de $30 millones, por parte de la Caja de Ahorros para financiar el proyecto.

De acuerdo a la investigación, se comprobó que las líneas de créditos otorgadas a la empresa no cumplieron con los procedimientos, ni los estudios de riesgo encerrados en la solicitud del crédito de la Caja de Ahorros.

Del dinero prestado por la CA, HPC Contratas P&V pagó a Summer Venture Inc. 7 millones de dólares en concepto de servicios de arquitecto, otros 850 mil dólares a Ilkeston Asociates Inc para compra de equipo y 977 mil 462 dólares a Langton International Holding LTD para compra de acero.

Posteriormente, se comprobó que los $7 millones pagados a Summer Venture Inc. fueron otorgados a la casa de valores Financial Pacific (FP) para cubrir la deuda que tenían pendiente.

Entre los acusados con solicitud de llamamiento a juicio están Riccardo Francolini Arosemena, Ricardo Agustín Arango, Ricardo Alberto Chanis, Anastasio Ruíz, Fernando Correa, Jayson Pastor, Rodrigo Arosemena, Felipe Alejandro Virzi, Jairzon Lemer Hurtado, Manuel Antonio Morales, West Valdés, Tobias Gustavo Garrido, Ricardo Alberto Calvo Latorraca, Claudio Poma e Iván Rafael Clare.

Mientras que para Elyonor Samudio, Voldy Wedemeyer, Eric Quintero, Luis Díaz, Luisa Sánchez y Rolando López, se pidió sobreseimiento provisional.

La fecha alterna de esta audiencia fue programada del 5 al 9 de marzo del 2018.