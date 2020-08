Balbina Herrera dice que decisión en sentencia de caso 'Pinchazos' es aberrante

Como aberrante, así calificó la política y querellante en el caso "Pinchazos", Balbina Herrera, la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de no admitir los recursos de casación y anulación presentados contra la sentencia que declaró no responsable al expresidente Ricardo Martinelli, en el proceso de escuchas telefónicas.

"Lamentamos decir que, si la decisión que se dio en el juicio fue aberrante, esto lo es mucho más; ya que es la CSJ. No solo la población está en cuarentena, la Corte Suprema también lo está", opinó Herrera.

La perredista, quien sustenta ser víctima de espionaje y persecución por parte de Martinelli, dijo que tanto ella como los demás querellantes no se quedarán de brazos cruzados y próximamente pudiesen estar presentado una nueva acción judicial.

“Nosotros algo tenemos que hacer, no sé si procederemos con un amparo de garantías, porque no vamos a dejar que esto pase por alto. No es posible que mientras que en otras instancias se toman decisiones, la justicia panameña está mirando para un lado y se fue de vacaciones”, cuestionó.

Agregó refutando “Aquí se declaran enfermos, buscan recursos psiquiátricos, que tienen dolor de estómago, pero después los vemos brincando y saltando... No vamos a tirar la toalla. Aquí si pincharon, si persiguieron y no solo a Balbina sino a 150 personas que nos atrevimos a hablar”.

Por su parte, Carlos Herrera Morán, abogado querellante de la causa, manifestó que, esta declinación de competencias de la Sala Penal sobre los recursos presentados contra la sentencia en el Caso Pinchazos, es muestra de que estamos en un país, donde los que tienen poder político le doblan el brazo a la justicia.

“Aquí en Panamá acaba de triunfar la impunidad. Estoy profundamente indignado con este fallo”, reiteró.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió no admitir el recurso de casación presentado por los representantes legales de Balbina Herrera, Mauro Zúñiga y Mitchell Doens, en el caso Pinchazos, seguido al expresidente, Ricardo Martinelli.

También declaró que no es competente para reconocer el recurso de anulación formalizado por el fiscal Ricaurte González. Por ello, devuelve la actuación al Tribunal de Apelación del Primer Distrtio Judicial.

La Corte también se declara no competente para reconocer el recurso de anulación impuesto por los representantes legales de Rosendo Rivera, Rubén Polanco, y Juan Carlos Navarro.

En este caso, también se devuelve la actuación al Primer Tribunal de Apelación. La decisión de la Corte Suprema cuenta con la firma de las magistradas Maribel Cornejo, Asunción Alonso Mojica y la directora de la Oficina Judicial, Elvia Vergara Atencio. La magistrada María Eugenia López firmó con un salvamento de voto.