Caso de bebés intoxicados con heparina, estancado en la Corte

Este grupo corresponde a padres y madres de neonatos de algunos que fueron sobrevivientes, pero otros de fallecidos por la intoxicación con el anticoagulante heparina, administrado en 2013 en el Complejo Hospitalario, dicen que desde hace un año esperan un fallo del magistrado Secundino Mendieta.

"Lastimosamente el magistrado no da cita para atendernos y nosotros tratar de solicitarle y pedirle que el caso avance, estamos esperando", expresó Salomón Moreno, padre de bebé víctima, a TVN Noticias.

El fallo que esperan, según expresan, tiene que ver con una apelación sobre algunas imputaciones en este caso, que ya tiene cinco años y sin llegar a juicio.

Quienes son padres de sobrevivientes necesitan avanzar al proceso civil para que los afectados sean indemnizados.

"Por lo menos, en el caso personal, todas las medicinas que han ayudado a mi hija las he tenido que comprar yo y las he tenido que traer del extranjero. La institución no tiene cómo ayudarnos, por eso es necesario avanzar en el caso porque nuestro punto final es la resarción económica", dijo Eric Díaz, padre de uno de los bebés sobrevivientes.

"Nos sentimos muchas veces impotentes y decepcionados de la justicia panameña al ver que esto no avanza, al ver que no se da ningún resultado", comentó Agnes Castillo, madre de un bebé fallecido.

Entre el 12 y 17 de junio de 2013, nueve recién nacidos murieron intoxicados con alcohol bencílico, que es un componente del medicamento heparina anticoagulante. Unas siete personas fueron llamadas a juicio, y otras ocho recibieron sobreseimiento provisional.