El abogado residente en Nueva York, Abel Arcia, explicó cuál es el proceso que deberán seguir los hermanos Martinelli Linares una vez sean extraditados de Guatemala a Estados Unidos. El jurista dijo que los "Marshalls"serán quienes tomen custodia de ellos, los llevarán a celdas federales donde pasarán la noche y luego serán presentados ante un magistrado de la Corte Federal de Brooklyn, donde se le leerán los cargos.

Para realizar la lectura de los cargos , los acusados deberán tener un defensor legal, por lo que, de no tener abogados privados, se le pondrá uno de oficio.

Arcia explicó que en la audiencia de lectura de cargos se le puede otorgar una fianza y el tema respecto a su custodia. No obstante, detalló que los Martinelli Linares pueden solicitar una fianza, presentando propiedades y dinero, pero cuando los acusados no son ciudadanos norteamericanos, la Corte no otorga fianza, sobre todo cuando se considera que las acusaciones son serias.

“Las posibilidades de que un ciudadano que no viva en este país, que llegue a Estados Unidos extraditado quede bajo custodia son de un 99 %”, expresó.

El abogado detalló que existen dos opciones donde pueden ser llevados, a una celda en Manhattan o Brooklyn, asegurando que las condiciones son las mismas para todos los acusados y no existe ningún tipo de trato especial.

También mencionó que lo que puede hacer la defensa de los Martinelli Linares es bastante limitado y solo podrían hablar sobre violaciones de derechos constitucionales, pero incluso, traer esto a la mesa será difícil de argumentar porque no estaban en EEUU para ampararse en esos derechos.

Arcia continuó diciendo que no es necesario que la investigación haya sido perfecta, sino que algunas de las evidencias fueron obtenidas en violación de sus derechos constitucionales, sin embargo, si la respuesta es no, la evidencia entra en contra del acusado.

Aclaró que uno de los aspectos más importantes es que los acusados puedan recibir créditos o no y esto depende del tiempo que estuvieron detenidos en Guatemala, o el tiempo que se dilata, cuando se haga el cómputo de la condena de los acusados, los abogados deberán intentar que se les dé el crédito desde el momento en que la persona fue arrestada en el extranjero.

“La Corte Federal y la Corte Estatal son dos animales completamente distintos, en la Corte Estatal los abogados hacen cualquier tipo de marionetas, pero eso no pasa en la Corte Federal, las Cortes Federales tienen un nivel de comportamiento altísimo, los jurados que componen las Cortes Federales son ultras conservadores y de un alto nivel”, resaltó.

Expresó que las agencias que presentan los casos en la Corte Federal no son policías, son las mejores agencias en el planeta y no toman acciones en contra de los acusados de un momento a otro, sino que vienen después de varios años de investigación.

Recordó que Odebrecht se declaró culpable en la Corte donde se presentarán los hermanos Martinelli Linares, donde ya se hizo un cálculo del nivel de la ofensa y el dinero que Odebrecht ya reconoció y aceptó que estuvo involucrado con oficiales de alto nivel, rescatando que esto no es solo con los hermanos Martinelli, sino todos los que sean llamados tendrán un problema con lo que ya la Corte y Odebrecht estipularon en el pasado.

No obstante, declaró que una de las cosas que puede dilatar este caso es el tiempo que se toman los abogados defensores para revisar el expediente y analizar las pruebas.

“Muchas veces es difícil psicológicamente para los clientes, poder acceder a la realidad y ajustarse, y la Corte Federal, ya sea de Manhattan o de Brooklyn trabajan a un nivel muy alto, y recuerden que las afectaciones de Odebrecht no son solo de Panamá, estamos hablando de un rompecabezas”, dijo Arcia, aseverando que el proceso podría tomar más de un año.

Arcia resaltó que es muy probable que no se conozcan los nombres de los otros acusados dentro del indictment, debido a que es un caso internacional, donde la Corte no develará aquello que no considere necesario.