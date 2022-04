Por Errol Caballero (Corresponsal digital)



En las últimas 48 horas la Corte Suprema de Justicia ha fallado en dos recursos legales interpuestos por abogados del expresidente Ricardo Martinelli. Lo ha hecho a través de los edictos 464 y 465, colgados en el sitio web del Órgano Judicial el 18 y 19 de abril.

Ambos edictos constituyen reveses para la defensa de Ricardo Martinelli. A pesar de salir bien librado en el juicio de los pinchazos el político todavía enfrenta al menos dos procesos judiciales de alto perfil ( New Business y Odebrecht) .

Como consta en el edicto 464, el pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el jurista Carlos Carrillo Gomila contra el edicto No. 21-3054, a través del cual el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial no le dio curso a una demanda previa presentada contra Baloisa Marquínez, jueza del caso “New Business”.

En cuanto al edicto 465, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó un incidente de recusación que cuestionaba la posición asumida por el procurador Javier Caraballo, quien calificó como inconstitucional la decisión adoptada por el Tribunal Electoral de no levantarle el fuero electoral a Martinelli alegando la vigencia del principio de especialidad. El empresario fue extraditado en 2018.

Las decisiones de la Corte Suprema de Justicia se dan en un momento en que se va perfilando la campaña política del 2024 y Martinelli, en su rol como presidente del partido Realizando Metas, busca aferrarse a un fuero electoral para eludir su comparecencia en calidad de acusado a las audiencias programadas dentro de los procesos de “New Business” y “Odebrecht”.

Dos hijos del expresidente, declarados culpables por blanqueo de capitales en el caso Odebrecht, esperan que el 20 de mayo un tribunal de justicia de Nueva York se dicte sentencia en su contra.