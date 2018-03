Dejan en libertad a fotógrafo acusado de presunto abuso a menor de edad

Como un balde de agua fría cayó sobre una familia la decisión de la Jueza Tercera Penal del Circuito Judicial de San Miguelito, Clelia De La Rosa, quien absolvió a un fotógrafo conocido como “Mr Estrada”.

Esta persona, acusada por el supuesto delito contra la libertad e integridad sexual en perjuicio de una menor de edad de 16 años, quedó libre.

El abogado de la víctima, el exfiscal José Abel Almengor, dice que hubo suficientes pruebas y que la menor de edad colaboró en todo momento.

"Hemos visto también pronunciamientos del Ministerio Público, que ha señalado va a anunciar el recurso ordinario de apelación, como lo vamos a hacer nosotros. En defensa de todas las víctimas silenciosas, ese es el mensaje", expresó el abogado José Abel Almengor.

Hay muchas víctimas silenciosas, que para no someterse a este tipo de procedimiento, que son complejos, de situaciones que se dan en la clandestinidad. (...) En ese momento, acudan a las autoridades, que den a conocer sus hechos, que los denuncien", añadió.

Sin embargo, a través de un comunicado del Ministerio Público (MP), se conoció que la jueza concluyó inconsistencias y contradicciones por parte de la menor.

Otro detalle es que los peritos del MP advirtieron que no es frecuente que se espere un año para presentar la denuncia. Además, la jueza aseguró que hubo violaciones al debido proceso.

Este caso coincide en momentos en que la Secretaría Nacional de la Niñez (Senniaf) promueve la campaña “Yo te creo”, para combatir el abuso sexual contra menores de edad.

"Los casos que recibimos es precisamente el niño diciéndonos tengo una incomodidad, hay un adulto, hay un familiar cercano que me está tocando y el niño no sabe identificar cuándo está conducta es anormal. Es un familiar cercano, eso es más preocupante todavía", expresó la directora de Senniaf, Jazmín Cárdenas, en Noticias AM.

Según el MP, la decisión está siendo notificada a las partes del proceso, por lo que no se descarta una apelación.