Exministra pide al Colegio de Abogados revisar fallo en caso de comida deshidratada

Para Molinar, es inconcebible y un mal precedente que según dice, la fiscal Vielka Broce mintió en la audiencia preliminar por el caso de comida deshidratada, comprada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), y sin embargo, el Tribunal respaldó que los alegatos de la fiscal no tenían que estar bajo gravedad de juramento.

"Cuando un juez determina que en una audiencia preliminar el fiscal no está bajo la gravedad de juramento, ¿es una licencia para que digan lo que sea? Pregunto yo. También parece que los votos de la junta directiva no tuvieran el mismo valor porque unos votos sí son proseguibles y los otros no", comentó la exfuncionaria a los medios.

Es por eso, y porque en el caso sí fueron sobreseídos definitivamente otras personas que formaban parte de la junta directiva del PAN, que Molinar entregó una copia del fallo al presidente encargado del CNA para que lo revisen.

"Por supuesto que procede un pronunciamiento por parte del Colegio Nacional de Abogados, donde frente a la consulta esta se le va a responder de manera formal a la exministra. Yo creo que es importante que se haya hecho esta consulta y nosotros la recibimos con todo respeto", expresó Alfonso Fraguela.

En 2015, el juez Leslie Loaiza había dictado sobreseimiento definitivo para los implicados, que incluían a las exviceministras María Fábrega y Susy de Varela, esta última tía del presidente de la República.

Pero luego de la apelación de la fiscalía, el Segundo Tribunal mantuvo el sobreseimiento a esas dos exfuncionarias, pero a Molinar y al exministro Federico Suárez los llamó a juicio por supuesto peculado en el caso de la compra de comida deshidratada.