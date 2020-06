Fiscal Sterling habla sobre amparo contra fianza a favor de hermanos Martinelli Linares

El MP presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un amparo de garantías contra la decisión del Segundo Tribunal que concedió en marzo pasado una fianza de excarcelación a los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli.

“Para el Ministerio Público se ha violado el debido proceso. Las normas de procedimientos han cambiado, tenemos un Código Procesal Penal que exige motivación y eso rige para los dos sistemas el Inquisitivo Mixto, donde está el caso Obdebrecht y el Sistema Penal actual”, expresó Sterling.

La fianza de excarcelación concedida a los hermanos Martinelli Linares para que no fuesen detenidos, fue otorgada por $2 millones para cada uno.

La fiscal especial Anticorrupción, Tania Sterling, se opuso a esta decisión en su momento, alegando que existe la evidente vinculación de los hermanos Martinelli Linares en unas supuestas transferencias de cuentas bancarias en Suiza.

Para Sterling, no hay una variante en las situaciones, por lo que no entiende el cambio de medida.

“Previamente, el Segundo Tribunal mantuvo desde hace más 3 años, negar las fianzas de excarcelación, porque no hay variantes, no nos queda claro, como Ministerio Público, porqué se dio las fianzas”, indicó Sterling, quien recalcó que “como no tenemos idea de la motivación de variar proceso, porque eso mantenemos que se violó el debido proceso”.

Los hermanos Martinelli Linares se encuentran fuera del país, presumiblemente en estados unidos. Se les investiga en el caso Odebrecht y Blue Apple.