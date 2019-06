El fiscal Aurelio Vásquez, dijo hoy, antes de entrar al Sistema Penal Acusatorio (SPA), que es importante el reconocimiento de las víctimas, junto a otros testigos de los correos y Whatsapp que fueron interceptados ilegalmente.

Según el fiscal, es interesante el testimonio de este testigo. “La prueba se surte en el juicio, en tiempo real…Esperamos a ver qué dice la víctima del caso, a quien se le intervino las comunicaciones sin autorización digital”.

Ayer culminó la participación del testigo protegido en el caso “Pinchazos".

El testigo protegido es apenas el sexto de un total de 70 que deberán comparecer ante el Tribunal de Juicio Oral.

“ Hemos visto un contrainterrogatorio que se enfoca en cuestiones de orden técnico. No hemos visto sobre todo desacreditar los hechos jurídicamente relevantes, yo quiero que me desacrediten que no se intervino”, señaló ayer el fiscal Vásquez.