Hacen diligencia en Etesa por una denuncia penal por licitación otorgada a NG Power

En esa época el administrador de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) era Fernando Marciscano. La razón por la que solo participó NG Power es porque se hicieron cambios al pliego de cargos que impedían que otras compañías se adecuaran para poder competir por la licitación para generar 670 megavatios de energía a base de gas natural licuado por un periodo de 20 años.

Fuentes de Etesa confirmaron a TVN Noticias la realización de esta inspección del Ministerio Público, que se realizó en febrero de este año y que está relacionada con la denuncia presentada por el abogado Juan Antonio Tejada en el año 2017.

Etesa dijo a TVN-2.com a través de una comunicación escrita, que ha estado colaborando con las investigaciones porque está convencida de que lo mejor para el mercado y los consumidores es un acto donde exista libre concurrencia y múltiples participantes, pues las horas que dure una licitación, es el único espacio de tiempo en el que hay competencia en el sector energético.

NG Power ha estado en la mira de la opinión pública, empresarios han manifestado en el pasado las consecuencias económicas que este contrato podría traer para el bolsillo de todos los panameños.

En enero de este año Fernando Aramburú Porras, de la Comisión de Energía de Apede dijo que NG Power “iba a acaparar la energía por 20 años. En este contrato se eliminaron a todos los proponentes haciéndole cambios a los pliegos hasta que quedara solo este proponente. Ahora, si se revive, le va a costar al país 40 o 50 millones más al año. Eso va a ir a la tarifa, es más oneroso”.

Esto lo dijo Aramburú mucho antes de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fallara a favor de concederle un plazo de 150 días a la compañía para realizar el cierre financiero, un requisito exigido por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), que le había retenido la licencia a NG Power por incumplir con el compromiso de entregar su estado financiero en el tiempo contemplado por la ley.

NG Power tiene hasta el 15 de octubre de este año para realizar este trámite y con ello la posibilidad de conservar la cuestionada licitación.

Por supuesto que la decisión de la CSJ avivó un debate crítico entre expertos en la materia.

Gilberto Ferrari, gerente general de Etesa comentó previamente a Capital Financiero que "la decisión de la CSJ nos coloca ante una situación difícil porque si la planta de Panamá Ng Power, S.A. se construye y entra en operación en 2022-2023, no se puede contratar más energía, toda vez que efectivamente, el país enfrentará una sobrecontratación de electricidad. Sin embargo, aclaró que, si esa planta no llega a construirse o no está operativa para 2022-2023, el país podría enfrentar un déficit en el suministro de energía".

Por la denuncia presentada a título personal por el abogado Tejada ahora está en manos del Ministerio Público aclararle al país si hubo o no irregularidades en el proceso de licitación para lo cual ya están realizando diligencias encaminadas a encontrar la verdad de los hechos.