Hombre condenado por homicidio busca reemplazo de pena por trabajo comunitario

Relacionados Indignación en Panamá Este por acuerdo de pena en caso de homicidio

Un acuerdo de pena negociado por el fiscal de homicidios Rafael Baloyes, permitió que Omar Cruz fuese condenado a cinco años por el asesinato de Alberto Valdés, hecho ocurrido el 17 de marzo de 2017.

Valdés salió en defensa de su esposa Briseida González, que fue agredida por el homicida. Esta mujer había denunciado al agresor por acosar a su hija Nayrabis. El resultado fue el crimen de su pareja.

El homicida lleva más de un año preso y ahora pide un reemplazo de pena, para salir de la cárcel y cumplir el resto de la condena con trabajo comunitario.

"Ahora no tengo a mi esposo, que era la persona a la que podía llamar en un momento crítico. Si esa persona sale libre o sale por trabajo comunitario, sinceramente mi vida y la de mis hijos va a estar en peligro", expresó Briseida González, esposa del fallecido, a TVN Noticias.

El 4 de abril se llevará a cabo la audiencia, para que un juez de cumplimiento decida si le reemplaza la pena a Omar Cruz, por trabajo comunitario.

"Me ha dolido mucho la muerte de él, aquí nos hace mucha falta. Nos sentimos totalmente desprotegidos, no tenemos apoyo de las autoridades. Y pues, quisiera que se haga justicia", dijo la hija de la víctima, Nayrabis Barría, a este medio.

Luego de la muerte de su esposo, la familia de Briseida quedó dividida. Por seguridad, tuvo que enviar a sus cuatro hijos, a vivir en casa de otros familiares.

"En todo caso, los familiares de la víctima se reservan los recursos que señalan la Ley 63, que son el recurso de anulación y el recurso de casación. Así puede hacer que tribunales o instancias superiores revisen lo que pasó", explicó el abogado y exjuez, Raúl Olmos, a TVN Noticias.

"Si existen circunstancias de banalidad que pudieran analizarse en este caso, de que no se le está dando el tratamiento que se espera frente a los hechos y a las pruebas que se han recopilado, pues inclusive, pudiera atacarse por vía de un amparo de garantías constitucionales", detalló el jurista Juan Antonio Kuan a TVN Noticias.

La fiscalía manifestó en un comunicado que se reunió con Briseida, le explicó los términos del acuerdo y ella los aceptó, pero Briseida insiste en que nunca estuvo de acuerdo con la pena de cinco años de prisión.

"Siento que no me han dado el apoyo que merezco como víctima, siento que vieron el caso como no tengo valor. Me han dejado totalmente desprotegida, han sido desleal conmigo", expresó González.

A través de su abogada, ha solicitado copia del video de la audiencia del 13 de marzo de este año, para presentar un amparo de garantías, solicitando a la Corte Suprema de Justicia, que anule este acuerdo de pena.