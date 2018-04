MP: Caso de escuchas ilegales tiene más de dos años esperando audiencia

Según el MP por este caso unas 150 personas resultaron afectadas, 44 son víctimas y se mantienen 21 tomos, 7 cuadernillos relacionados con los 4 imputados que fueron objeto de la investigación judicial.

En cinco ocasiones, destaca el MP, se han suspendido audiencias relacionadas con las escuchas ilegales. Caso por el cual también es investigado el expresidente Ricardo Martinelli y que lo mantiene detenido en un centro de detención federal en Miami, Estados Unidos.

#CasoEscuchasilegales Dos años y siete meses en espera de fecha de asignación de audiencia. pic.twitter.com/8HrDlP7mfW — Ministerio Público (@PGN_PANAMA) 1 de abril de 2018

Respecto al expresidente panameño, su caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia, debido a que es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Según el informe de las autoridades judiciales, el 13 de abril de 2015 culminó el proceso de investigación y se solicitó el llamamiento a juicio de los cuatro procesados.

Durante el 2016 el caso no presentó ningún avance y no fue hasta los días del 3 al 7 y 24 al 28 de abril de 2017 que se llama a una audiencia ordinaria, que no se realizó por falta de notificación de testigos y excusa del abogado de la defensa de Alejandro Garuz.

En el 2018 del 5 al 16 de marzo se programó otra audiencia ordinaria, la cual tampoco se ejecutó por presentación de Habeas Corpus por la defensa de Gustavo Pérez y hasta el momento se está a la espera de una nueva fecha de audiencia.