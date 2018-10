MP aún no certifica condición laboral de funcionario mencionado en caso de armas

La Fiscalía contra el Crimen Organizado todavía no certifica la condición laboral de Ovidio Fuentes, de quien no se sabe si sigue siendo o no director institucional de Asuntos de Seguridad Pública. Por la falta de esa información, al funcionario del Ministerio de Seguridad (Minseg) no se le ha podido imputar en un caso de armas de fuego.