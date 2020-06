Magistrado Fábrega deberá atender Amparo contra la fianza de excarcelación dada a los hermanos Martinelli

Relacionados Fiscal Sterling habla sobre amparo contra fianza a favor de hermanos Martinelli Linares

La información se conoció mediante el reparto judicial N° 307 de ayer viernes, 12 de junio.

La solicitud de fianza había sido presentada por el abogado Carlos Carrillo, dentro de la causa en contra de los hermanos Martinelli Linares, por la presunta comisión de delito contra el orden económico, específicamente blanqueo de capitales en perjuicio del Estado.

De acuerdo con Sterling, la fianza que libró de la cárcel a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, cuyo monto a pagar por cada uno de ellos fue de $2,000,000, repercute en una violación al debido proceso.

“ Para el Ministerio Público se ha violado el debido proceso. Las normas de procedimientos han cambiado, tenemos un Código Procesal Penal que exige motivación y eso rige para los dos sistemas el Inquisitivo Mixto, donde está el caso Obdebrecht y el Sistema Penal actual”, expresó Sterling en declaraciones anteriores.

Cabe recordar que en su momento, Sterling, se opuso a la decisión, alegando que existe la evidente vinculación de los hermanos Martinelli Linares en unas supuestas transferencias de cuentas bancarias en Suiza.

Para Sterling, no hay una variante en las situaciones, por lo que no entiende el cambio de medida. “ Previamente, el Segundo Tribunal mantuvo desde hace más 3 años, negar las fianzas de excarcelación, porque no hay variantes, no nos queda claro, como Ministerio Público, porqué se dio las fianzas”, indicó Sterling, quien recalcó que “ como no tenemos idea de la motivación de variar proceso, porque eso mantenemos que se violó el debido proceso”.

Los hermanos Martinelli Linares se encuentran fuera del país, presumiblemente en Estados Unidos. Se les investiga en el caso Odebrecht y Blue Apple.