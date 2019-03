Mantienen detención provisional a futbolista por supuesto delito de secuestro

El Tribunal de Garantías, basó su decisión en que no han variado los elementos de vinculación en la investigación, además, existen riesgos procesales y esta medida es proporcional de acuerdo a los hechos.

Por su parte, la defensa que estuvo representada por el abogado, Carlos Herrera Morán, solicitó al Tribunal, que se le sustituyera la medida cautelar de detención provisional por reporte periódico los días lunes, miércoles y viernes; el impedimento del territorio nacional y que se le restringiera acercarse al lugar donde viven los familiares de la víctima.

El defensor alegó además, que la víctima se encuentra fuera del país y no existe peligro alguno, pues no hay elementos que lo relacionan con el hecho, por lo que cuenta con un arraigo domiciliario y familiar, pues el mismo no mantiene antecedentes penales, ni pertenece a ninguna organización criminal.

El Ministerio Público, estuvo representado por la fiscal Anabel Acosta, quien se opuso al cambio de la medida cautelar de detención provisional y solicitó se mantuviera la misma, en virtud de que las circunstancias no han variado.

Igualmente alegó que existen elementos vinculantes tales como: la cámara de seguridad en el lugar de los hechos, entrevistas y un testigo protegido, por lo que este proceso ha sido elevado a causa compleja por la gravedad del delito.

Estos hechos se suscitaron el 19 de febrero de 2018, en horas de la noche en el sector de El Dorado, cuando unos hombres privaron de su libertad al comerciante de nacionalidad china y solicitaron la suma de 100 mil dólares para liberarlo.

Ante la decisión del juez de Garantías, el abogado Carlos Herrera Morán un solicitó recurso de apelación, quedando agendado para el 3 de abril a las 2:00 pm. en la sala N°12 del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora.