Mantienen medida de arresto domiciliario y suspensión del cargo a 'Panny' Pérez

Más temprano se informó de la llegada de Pérez a la sede del SPA.

Se trataba de dos audiencias solicitadas con relación al caso de la red detectada en la operación antinarcóticos “El Gallero”.

La primera audiencia se inició a las 9:00 a.m. y culminó a las 10:33 a.m. sobre la legalidad de la extracción de datos de los celulares de los implicados, porque la defensa alegó que no se hizo la debida notificación.

La juez de garantías declaró legal dicha diligencia.

Posteriormente se efectuó la otra audiencia solicitada por la defensa del alcalde separado, con el objetivo de que se le reemplace la medida cautelar de arresto domiciliario que tiene y pedir su reintegro al cargo de la máxima autoridad del distrito.

En tanto, se ordenó mantener el arresto domiciliario y la suspensión del cargo a Pérez, uno de los 11 investigados por supuesto blanqueo de capitales por el citado caso.

La defensa indicó que había nuevos elementos donde se desvinculaba a Pérez de esta investigación realizada por el Ministerio Público.

Por su parte, el fiscal Markel Mora indicó que había nuevos datos que comprometen más al alcalde separado.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas le acusa de presuntamente tener vínculos y haber recibido donaciones de la red, que utilizaba una gallera en La Villa de Los Santos como fachada para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Pérez estuvo en prisión hasta que un juez de garantías decretó que no permaneciera arrestado mientras es investigado, sino que tendría medida cautelar de arresto domiciliario.

Sin embargo, fue suspendido de su cargo.

“Panny” Pérez, fue trasladado a su casa el jueves 28 de septiembre, para que cumpliera con la medida de arresto domiciliario.

Con información de Yohany Guevara