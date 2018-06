Martinelli a Mejía: “Yo sé que usted no gusta de mí, usted me odia”

Martinelli es acusado de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública.

El magistrado juez de Garantías, Jerónimo Mejía, también explicó el informe de parte del Sistema Penitenciario sobre la decisión de Martinelli no tomar los medicamentos y no recibir asistencia médica.

El exmandatario también pidió la palabra argumentando el informe dado al magistrado Mejía no era cierto, además de alegar que el médico de centro penitenciario de El Renacer, Feliciano Mauren, “responde al Consejo de Seguridad”.

Pero uno de los momentos más importante fue cuando Martinelli le indicó al magistrado Mejía, que "usted no gusta de mi, me odia, por razones que desconozco, pero eso no importa. Yo quería venir aquí”

“Me siento un perseguido político, me vulneran mis derechos y mi salud", le dijo el expresidente al magistrado juez de garantías.

"A mí me dijeron que el magistrado me quería aquí vivo o muerto", remarcó Martinelli.