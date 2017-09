¡No tengo nada que ver!, así se defienden los implicados en el caso Odebrecht

En general los señalados han expresado que no tienen nada que ver con los cargos que se les atribuyen, en un recuento les mostramos las declaraciones de aquellos que lograron ser captados por el lente de TVN Noticias.

José Domingo Arias

Cuando José Domingo Arias excandidato presidencial de Cambio Democrático (CD), fue llamado las primeras veces a declarar se desvinculó de las acusaciones de recibir dinero de Odebrecht para su campaña política.

Venimos a cooperar y a presentar todas las explicaciones”, José Domingo Arias.

Al principio con mucha seguridad entró y salió varias veces de la Fiscalía Especial Anticorrupción. En una de las ocasiones dijo categóricamente lo siguiente:

Yo no recibí dinero de Odebrecht”, José Domingo Arias.

Toda su historia cambió cuando intentó salir del país, ya que sobre él no pesaba ninguna medida cautelar.

Su abogado Armando Fuentes confirmó que Arias viajaría a Colombia por razones de trabajo sin embargo fue conducido ante la fiscal, indagado varias veces, detenido preventivamente y este miércoles 6 de septiembre fue trasladado a la cárcel El Renacer.

Demetrio Papadimitriu

El exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu no había asomado sus narices por la palestra pública en mucho tiempo, no se le veía ni acudiendo al Ministerio Público ni en las avenidas de Panamá, pero este 6 de septiembre se presentó también ante la Fiscalía Especial Anticorrupción para tratar de desvincular a su madre de las acusaciones que le hacen por el caso Odebrecht.

Sus frases más importantes fueron:

Vengo a dar la cara para ver que está pasando, no he recibido ningún centavo de Odebrecht”, Papadimitriu.

Estoy aquí para ver de qué se trata, para que no perjudiquen a mi mamá y a mis familiares, estoy aquí para rendir cualquier información que se necesite”, Papadimitriu.

Aquí puede escuchar toda la declaración completa del exministro de la Presidencia, quien luce más delgado que la última vez que se le vio en público.

Riccardo Francolini

Otro de los que pasó por el lente de TVN Noticias fue Riccardo Francolini Arosemena, exdirectivo de la Caja de Ahorros, vinculado a varios escándalos de corrupción entre ellos el de Odebrecht.

Su última visita al edificio Avesa fue bastante accidentada porque salió un poco alterado de la diligencia practicada en la fiscalía. Dijo varias cosas pero las más sobresalientes fueron estas:

Ya está bueno, de que todos los que somos CD somos corruptos, el 99% somos honestos y trabajadores”, Riccardo Francolini.

¿Qué pasa con el 1% de los otros miembros del partido Cambio Democrático, no son honestos? Esta respuesta no la tenemos porque la pregunta no se le hizo.

Jaime Ford

El exministro de Obras Públicas, Jaime Ford acudió a la Fiscalía Especial Anticorrupción este 6 de septiembre, su postura fue bastante clara en cuanto a que está amparado por el fuero electoral, pero aseguró que se despojará de este.

Me voy a quitar el fuero porque no tengo nada que esconder”, Jaime Ford.

Sáez Llorens

El exdirector de la Caja de Seguro Social, Guillermo Sáez Llorens tampoco se salvó de la comparecencia por el caso Odebrecht, fue llamado a declarar en enero pasado, cuando el expediente estaba incipiente.

Él expresó que definitivamente no estaba vinculado con el caso Odebrecht y las cuentas congeladas en Suiza, supuestamente relacionadas con los hijos del expresidente Ricardo Martinelli.

En ese momento explicó que la relación que hacía la Fiscalía estaba dirigida a la Promotora y Desarrollo Los Andes.

Mi participación nunca pudo haber existido porque yo había salido de esa sociedad hace muchos años, en el 2008 ”, Guillermo Sáez Llorens.

Además dijo que la empresa Odebrecht no tuvo ninguna relación contractual con la Caja de Seguro Social.

Mario Martinelli

Otro de los primeros en ser llamados por el caso Odebrecht fue Mario Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli.

Yo respondí a todas las preguntas que la fiscal me hizo, estoy a disposición de la Fiscalía” “Cuando ellos quieran llamarme”, Mario Martinelli.

Mi hermano y yo formamos una sociedad en el año 2006, donde soy suscriptor, no tenía ningún puesto público, en su momento fui tesorero, eso es todo”, Mario Martinelli.