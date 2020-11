Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no admite recurso de casación en caso Caja de Ahorros

Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, emitieron sentencia, en cuya parte resolutiva se dispone, no admitir el recurso de casación presentado por la Fiscalía Anticorrupción en el caso Caja de Ahorros.

La sentencia resalta que: “NO ADMITE el Recurso de Casación presentado por el licenciado Adecio Mojica Peña, Fiscal Superior de Descarga Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, contra el Auto N°50-S.I. de 2 de agosto de 2019, mediante el cual se resolvió confirmar en todas sus partes el Auto de Sobreseimiento Definitivo N°12 de 20 de agosto de 2018, emitido por el Juzgado Decimocuarto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el proceso seguido a Riccardo Francolini y Otros, por la presunta comisión de delitos Contra la Administración Pública (Diferentes Formas de Peculado), en perjuicio de la Caja de Ahorros”.

“El análisis de la Sala se basó en el examen del cumplimiento de los requisitos formales del Recurso de Casación, lo que le permitió concluir que el mismo contenía deficiencias que lo hicieron inadmisible”, indicó un comunicado del Órgano Judicial.

La Sala Penal señala que “por tal razón, y dado que no se entró al análisis de fondo de la situación jurídica planteada, la sentencia de la Sala no declaró la inocencia de los sindicados, no confirmó el Auto de Sobreseimiento Definitivo y tampoco confirmó lo actuado o decidido por otras instancias judiciales que intervinieron previamente”.

“La consecuencia de la no admisión del Recurso de Casación, es que se mantiene la vigencia del Auto de Sobreseimiento Definitivo N°12 de 20 de agosto de 2018, emitido por el Juzgado Decimocuarto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá”, indicó la nota.

Este fallo se encuentra en proceso de notificación, mediante edicto fijado en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.