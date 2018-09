Pérez y Garúz se declaran inocentes en el juicio de los pinchazos

El juez Enrique Pérez le preguntó por separado a Garúz y Pérez, cómo se consideraban ante la acusación de delito de violación a la intimidad y ambos respondieron "inocentes".

El juicio entró en la etapa de práctica de pruebas con las declaraciones de los testigos.

La primera en rendir testimonio fue Iris González, que fue jefa de Informática del Consejo de Seguridad en el gobierno anterior.

González declaró sobre todo lo sucedido cuando se dio la mudanza del Consejo de Seguridad a otra sede, en Ancón.

La audiencia inició a las 9:30 de la mañana, cuando se dio lectura al escrito de llamamiento a juicio.

El abogado Gustavo Pereira Bianco, defensor legal de Gustavo Pérez, presentó un incidente de nulidad porque alegó que no se habían notificado a todos los querellantes.

De manera enérgica, el juez le dijo al abogado que el recurso era temerario, y le hizo un llamado de atención para que actuase con lealtad y buena fe. Advirtió que de incurrir en prácticas desleales, aplicará multas a los abogados defensores o querellantes.

Una vez hecha la advertencia, el juez rechazó el incidente de nulidad por extemporáneo y también llamó la atención a los querellantes que no asistieron durante la mañana a la audiencia.

"Siempre se están quejando de que me pincharon, me pincharon, y no vienen a la audiencia", dijo.

De 15 querellantes (víctimas), acreditadas en este proceso, solo asistieron tres: Rosendo Rivera, Rubén Polanco junto a su abogado Alexis Ballesteros y el abogado del Consejo de Seguridad.

En la audiencia participa Gustavo Pérez junto a sus abogado Gustavo Pereira Bianco; Alejandro Garúz junto a su abogado Cristóbal Arboleda. Mientras que el Ministerio Público está representado por el fiscal Ricaurte González.

Los otros implicados, Ronny Rodríguez y William Pittí siguen prófugos.

Además participaron en la audiencia periodistas, familiares de los implicados y público en general.

Este juicio había sido suspendido en ocho ocasiones por recursos legales, incapacidadea médicas y excusas de los implicados y los abogados defensores.