“Yo tenía miedo y empecé a orar, para que mi mamá llegara rápido”, fueron las palabras de la víctima con relación a los hechos ocurridos el 14 de enero de 2017, cuando el agresor, quien es un vecino cercano y considerado amigo, lo amenazó si decía algo.

El agresor se introdujo en la casa cuando el menor había quedado solo; sin embargo, en ese momento la madre retornó al hogar, encontrando al hombre dentro de la residencia, quién al ser sorprendido levantó las manos y dijo: “Aquí no ha pasado nada, revíseme si quiere, no he hecho nada”, lo que levantó sospecha en la madre.

Durante la audiencia de Juicio Oral realizada el 2 y 3 de octubre, las fiscales de Circuito, Lyky Eastman y Zulma Dip, presentaron el testimonio del médico forense, quien estableció hallazgos compatibles con la agresión, lo que ocasionó en el menor ansiedad, temor, tensión y afectación en su salud mental.

Las fiscales presentaron pruebas testimoniales y periciales. En este caso se hizo uso de la Cámara Gesell, para recibir el testimonio del menor, acto en el cual estuvo presente un psicólogo, toda vez que por su condición de salud mental y su minoría de edad es altamente vulnerable.

La lectura de sentencia de este caso se realizará el próximo 17 de octubre de 2017 a las 10:00 de la mañana.