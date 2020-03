Presentan demanda de nulidad contra restricciones en tenencia de mascotas

Una demanda de nulidad para que se declare ilegal el articulo N° 8 de la resolución N°22 del año 2000 a la Ley 70 de 2012, que establece restricciones en la tenencia de mascotas, fue presentada este lunes, 9 de marzo, ante la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Esto, por parte de la Fundación Manchitas, al considerar que dicha resolución, que establece la restricción de 2 mascotas por especie en una vivienda, transgrede o viola el contenido de la Ley 70, informó Kevin Moncada representante legal de la fundación.

Es decir, si un ciudadano tiene 3 perros o 3 gatos en su residencia, un juez de paz podría ordenar el desalojo de una de las 3 mascotas.

“Esto es un problema. Muchos propietarios nos llaman y nos dicen ¿qué hacemos, no los podemos tirar a la calle?. Además, la propia Ley 70 prohíbe abandonar a un animal", refutó el abogado.

Moncada aseguró que al aplicar lo dictado en la resolución, los jueces de paz están pasando por encima de la ley. "Somos del criterio de que esto ha evolucionado y que hoy en día podemos tener un articulo 8 que diga: que se pueda tener el número de mascotas que se quiera siempre y cuando se mantengan con las condiciones de aseo y salubridad correspondientes", consideró.

Por tanto, señaló que los rescatistas de los animales están abiertos a mantener una conversación con la ministra de Salud, Rosario Turner, ya que la titular tiene la facultad de reformar o derogar el articulo.

Por su parte, Susana Mora, de la Fundación Manchitas, indicó que como rescatistas han detectando el problema del límite de las mascotas que resguardan.

Mora contó que recientemente manejan un caso de un señor en Pacora, que tenía bajo su cuidado 8 perros en excelente estado, y el mismo denunciado.

Hallan doce perros en casa en Pacora

"No podemos abandonar a los animales en la calle son temas de salud pública que deben ser tomados en cuenta. Los animales que cuidaba esta persona estaban vacunados y esterilizados", afirmó.

Mora añadió que al percatarse de la denuncia, muchas fundaciones se unieron y se solidarizaron con el ciudadano denunciado.

"En Panamá no tenemos albergues, no tenemos hogares de paso. La policía ecológica nos apoya muchísimo con el tema del transporte, pero no tenemos donde resguardar a los animales", puntualizó.

Con información de Kelineth Pérez