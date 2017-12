Presidente Varela analizaría la remoción de Corcione y Mizrachi de la directiva del Canal

Varela manifestó que Corcione y Mizrachi no asisten desde hace varios meses a las reuniones de este ente.

"Sin duda alguna, no se pueden tener a directores del Canal en alertas de Interpol, que no van a reuniones y directores de canal que no enfrentan la rendición de cuentas", expresó Varela a TVN Noticias. Señaló que espera un informe del equipo legal de Presidencia sobre la situación.

Los empresarios son investigados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, en transacciones relacionadas con la adquisición de la Editora Panamá América, S.A. (Epasa).

"El Canal es una institución que hay que cuidar y proteger porque es el patrimonio de todos los panameños", añadió.

De acuerdo al diario La Prensa, este martes 5 de diciembre la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada busca que los empresarios comparezcan en el proceso del caso New Business, con la solicitud de emisión de una alerta roja de Interpol con fines de detención.