Segundo Tribunal ratifica el archivo del caso de peculado en las bolsas navideñas en el PAN

El tribunal resolvió la apelación que presentó la Fiscalía Anticorrupción, luego que el Juzgado Octavo Penal dictó un sobreseimiento definitivo a favor de siete implicados, en sentencia del 28 de junio de este año.

El fiscal Adecio Mojica pidió revocar el sobreseimiento (archivo) y en su lugar dictar el llamamiento a juicio. Indicó que el Instituto de Mercadeo Agropecuario ofrecía las bolsas navideñas a precios entre 35 y 30 dólares, mientras que la empresa Hialing Corporation las vendió al PAN a $46.95.

Sin embargo, los tres magistrados consideraron que el informe de auditoría de la Contraloría reveló que no hubo perjuicio al Estado y las pruebas no fueron suficientes para acreditar que se cometió un delito.

En el fallo del 4 de diciembre de este año, solo se cambió la calificación del sobreseimiento: de definitivo a provisional.

Es decir que se mantiene el archivo del caso, pero al ser un sobreseimiento provisional, le permite a la fiscalía recabar nuevas pruebas para más adelante, solicitar la reapertura del caso.

Los imputados en este caso son Zuleika Rodríguez, Flor Morales, Pablo Ruíz Obregón, Aldo Mangravita, Gustavo Barría, Leslie Torres de León y Yulius Chen.

Por este mismo caso, el exdirector del PAN, Rafael Guardia Jaén, firmó un acuerdo de colaboración eficaz y no será enjuiiciado ni condenado a prisión. A cambio, Guardia Jaén, debía ser testigo y colaborar con la justicia, para setenciar a los otros implicados. Pero eso no será necesario, porque no habrá juicio en este caso.