Juzgado suspende audiencia en caso de compra de llantas en el PAN

La audiencia había sido programada para mañana a las 9:00 a.m. Al exdirector del PAN se le investiga por la presunta comisión del delito contra la administración pública.

La decisión del juez Leslie Loiza se basa en que aún no se ha resuelto la apelación presentada por el Ministerio Público (MP), contra una entrega de bienes dentro del acuerdo concretado el 25 de octubre de 2017 entre la defensa de Guardia y la institución.

Según una nota de prensa del Órgano Judicial (OJ), Loiza señaló en su decisión que el "acuerdo no está ejecutado y hasta que no se pronuncie el Segundo Tribunal Superior, (...), no se podrá determinar la situación jurídica de Rafael Guardia, porque se le estarían violentando sus garantías fundamentales".

La defensa del exdirector del PAN presentó la solicitud de suspensión de la audiencia ante la Secretaría del Juzgado Decimoquinto de Circuito Penal.

Loiza apuntó además que si se lleva a cabo el acto se estaría "ante un doble juzgamiento", que traería como consecuencia "la confrontación entre la audiencia a efectuarse y los actos debidamente consumados y homologados".