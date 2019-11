La jueza de cumplimiento Elizabeth Berroa había negado la solicitud de libertad vigilada que fue solicitada por la defensa de Guardia Jaén, el pasado 25 de octubre.

“La juez hizo un cálculo, porque él no ha iniciado un cumplimiento de la pena (…) Son 1,825 días que equivale más o menos a 60 meses, de ahí se tiene que restar la prisión preventiva, el arresto domiciliario y si mi memoria no me falla le quedan 494 días por cumplir”, señaló la fiscal del caso Zuleyka Moore.

Guardia Jáen fue condenado a cinco años de cárcel por peculado y blanqueo de capitales en perjuicio del PAN, durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli.

Tras la decisión, Guardia Jaén fue traslado de la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora al centro penitenciario de Tinajitas.

Con información de Meredith Serracín.