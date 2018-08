Falta de informe de la Contraloría, elemento clave en el fallo del caso Caja de Ahorros

Relacionados Juzgado sobresee definitivamente a 22 implicados en caso Caja de Ahorros

La jueza Urieta sobreseyó definitivamente a los 22 imputados porque según ella la Fiscalía no demostró que había una lesión patrimonial del Estado, el cual no fue vulnerado, ya que se trató de una actividad comercial, netamente mercantil, entre un particular y un banco relacionado con el Estado, revela el comunicado de prensa publicado por el Órgano Judicial ayer miércoles.

Además la juzgadora alegó que la Fiscalía no probó la intención que tenían cada uno de los intervinientes para ocasionar al Estado, la lesión o perjuicio, y además destacó un elemento crucial, en este expediente no se anexó una auditoría forense de la Contraloría General, es decir la entidad encargada del trabajo de demostrar la lesión patrimonial nunca se pronunció.

Este argumento hizo pensar a muchos juristas y ciudadanos particulares quienes no perdieron el tiempo para dar su opinión en redes sociales, sin embargo, hay que destacar que todas las cartas no han sido echadas porque el fiscal Adecio Mojica irá hasta el final en su camino por revertir la decisión.

Ayer mismo anunció que aplicaría los recursos correspondientes, que en este caso sería la apelación, que debería ser evaluada en el Segundo Tribunal Superior, un cuerpo colegiado ampliamente cuestionado por sus controversiales e inesperadas decisiones penales.

En la vista fiscal de la investigación del 30 de noviembre del 2016, la encargada del expediente en ese momento, la fiscal Tania Sterling, explica por qué consideraba que se habían cometido delitos, destacando que el préstamo millonario se otorgó para un fin específico, el de la construcción del Centro de Convenciones de Amador, pero fue a parar a otras cuentas que no tenían nada que ver. Usted puede leer ese documento ingresando aquí.

Con la decisión de la jueza todo se reduce a que el préstamo se pagó, y no se toma en consideración el uso que personas que no tenían nada que ver con la transacción le dieron al dinero, tampoco que salió implicada la casa de valores Financial Pacific que ha estado involucrada en otros casos por supuestas irregularidades, estos dos argumentos alegados por el Ministerio Público.

No obstante, la calificación del expediente le corresponderá al tribunal de segunda instancia ya que esta sentencia no está en firme.