José Gabriel Carrizo: Legalización aprehensión e imputan cargos por enriquecimiento injustificado

Una jueza de garantías legalizó la aprehensión e imputó cargos por el delito de enriquecimiento injustificado al exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

La jueza Oris Medina realizó la audiencia a Carrizo, en medio de los argumentos de la defensa legal, aseguraban que el exvicepresidente de la República es miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

El exvicepresidente de la República y excandidato presidencial, José Gabriel Carrizo, enfrentó una audiencia de garantías ante el Sistema Penal Acusatorio (SPA), en Plaza Ágora, donde ha llegado fuertemente escoltado por fuerzas especiales de la Policía Nacional, un proceso que será clave para definir su situación judicial dentro de la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

La audiencia, que inició a las 5:00 p.m., se desarrollará luego de que Carrizo fuera aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, a su llegada al país, procedente de Guatemala.

Recurso de la defensa

La jueza de garantías decretó un receso a las 6:00 p.m. para evaluar qué procederá en el caso del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.

Este receso se extendió por aproximadamente una hora y media, y fue después de las 7:30 de la noche cuando se retomó la audiencia para determinar los pasos a seguir.

Más temprano, la defensa de Carrizo presentó un documento de advertencia de inconstitucionalidad, lo que motivó la suspensión temporal de la audiencia.

Según argumentaron, se busca definir a qué instancia le corresponde darle seguimiento al caso, si al Ministerio Público o a la Corte Suprema de Justicia. La defensa sostiene que, tras haber sido exvicepresidente de la República, Carrizo pasa automáticamente a ser diputado del Parlacen (Parlamento Centroamericano), lo que —según su postura— cambiaría la competencia del proceso.

A las 8:10 de la noche, se mantenía la expectativa por los elementos aportados por la defensa y por lo que exponga el Ministerio Público, para conocer qué ocurrirá de aquí en adelante con este caso que se le sigue al excandidato presidencial por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

La defensa

Su abogado, Víctor Orobio, manifestó que en la audiencia demostrarán que el presunto enriquecimiento injustificado por 1.9 millones, en el que se basa la Fiscalía, "no existe", y que "la carpeta por la cual lo van a imputar hoy tiene menos de 20 días".

De acuerdo con la información conocida, el exmandatario habría viajado con la intención de juramentarse como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlatino), lo que le habría otorgado la condición de aforado y sacado el caso de la jurisdicción penal ordinaria; sin embargo, regresó al país, según dijo y volvió a reiterar esta tarde “a dar la cara”.

¿Qué se definirá en la audiencia?

Durante a audiencia, el juez de garantías deberá pronunciarse sobre:

La legalización de la aprehensión.

La imputación de cargos , en la que la Fiscalía sustentará los elementos de convicción para vincularlo al delito investigado.

, en la que la Fiscalía sustentará los elementos de convicción para vincularlo al delito investigado. La aplicación de medidas cautelares, que pueden ir desde una detención provisional hasta medidas menos severas, según los riesgos procesales que sustente la Fiscalía y lo que solicite.

Además, el Ministerio Público podría pedir la cautelación de bienes, como parte del proceso.

El origen de la investigación

La investigación penal surge a partir de un informe de la Contraloría General de la República, que en noviembre de 2025 ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias de Carrizo por un monto de hasta 1.3 millones de dólares, dentro de un proceso, en ese momento de carácter administrativo, por presunto enriquecimiento injustificado.

La denuncia elevada por la Contraloría ante el Ministerio Público refiere un supuesto enriquecimiento por 1.9 millones de dólares no justificados por Carrizo.

La medida fue formalizada mediante la Resolución N.º 3757-2025-LEG/PJ, fechada el 22 de octubre de 2025 y firmada por el contralor Anel Flores. El documento detalla el secuestro de cuentas bancarias en el Banco Nacional de Panamá, Banco General, Multibank y Banco Prival, además de vehículos y eventuales créditos contra el Estado.

La resolución también advierte que el secuestro podría extenderse a plazos fijos, valores, depósitos y otras propiedades que se determinen vinculadas al exvicepresidente.