La diligencia se ha programado para las 12:00 mediodía en la sala 1 del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Plaza Ágora.

En tanto, se espera que el proceso se retome este viernes 5 de abril, cuando le corresponda a la fiscalía, presentar a los testigos ante el tribunal de juicio, que según el fiscal Ricaurte González, darán fuerza a las pruebas documentales presentadas.

El expresidente llegó a la sede del SPA a las 9:45 a.m. aproximadamente.

Impugnación

Martinelli también deberá enfrentar el próximo martes 9 de abril la audiencia de impugnación de las candidaturas a puestos de elección popular.

El expresidente quien está preso en la cárcel El Renacer, aspira a los cargos de alcalde y diputado.

La audiencia será a las 9:30 a.m.y se celebrará en el Salón de Capacitación del Tribunal Electoral, en el corregimiento de Ancón, en la ciudad de Panamá.

Se ha dejado claro que esa audiencia no se pospondrá, aun cuando no comparezca ninguna de las partes y al no existir el concepto de hora judicial se iniciará a las 9:30 a.m.