Día 3 del juicio Odebrecht: inicia la etapa de presentación de pruebas extraordinarias

Ciudad de Panamá, Panamá/El juicio por el caso Odebrecht en Panamá avanzó este miércoles 14 de enero a su tercer día de audiencia, consolidándose como uno de los procesos penales de mayor trascendencia en la historia judicial del país, tanto por la magnitud del expediente como por la cantidad de personas vinculadas.

Pasadas las 9:00 de la mañana, la jueza Baloisa Marquínez, del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, abrió formalmente la sesión y dio continuidad a la lectura del auto de llamamiento a juicio, el documento que sustenta la acusación formal contra los imputados y describe la estructura del presunto esquema criminal atribuido a la constructora brasileña Odebrecht.

Durante la audiencia de este miércoles, el tribunal retomó la lectura del expediente a partir de la página 326, entrando en el análisis del aspecto subjetivo del delito. En este apartado, el auto hace referencia específica a la situación jurídica del expresidente Juan Carlos Varela Rodríguez y del médico Jaime Leonel Lasso del Castillo. En el caso de Varela, se recordó que mantiene fuero parlamentario, por lo que su expediente se encuentra bajo la competencia de la Corte Suprema de Justicia.

El documento leído en sala se fundamenta en los elementos probatorios presentados por la Fiscalía Especial Anticorrupción, los cuales dieron origen a la apertura del proceso penal contra decenas de personas investigadas por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, corrupción y pagos ilícitos.

Se trata de un expediente sin precedentes en Panamá, no solo por la complejidad del entramado financiero y societario, sino también por el volumen de pruebas acumuladas durante ocho años de investigación, que incluyen declaraciones, informes bancarios, asistencias judiciales internacionales y documentación aportada por la propia empresa Odebrecht en distintos países.